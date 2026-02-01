Katılım Finans Kefalet Destek Programı Kamuoyuna Tanıtıldı

Katılım Finans KefaletDestek Programı, "Değer üretenlerle, değerleriyle finansman" anlayışıyla reel sektöre faizsiz finansmanimkânı sunuyor. Program ile reel sektörün faizsiz finansmana erişiminin sağlanması, üretim ve istihdamındesteklenmesi amaçlanıyor.

Katılım Finans Sistemine Özel Olarak Yapılandırılmış Önemli Bir Adım

Kredi Garanti Fonu (KGF) Başkanı Erdoğan Özegen; Katılım Finans Kefalet Destek Programı kapsamında,Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) öncülüğünde Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Ziraat Katılımiş birliğiyle reel sektöre 9,375 milyar TL kaynak sağlanmasının amaçlandığını ve sağlanan bu kaynağınüretim, yatırım ve istihdama katkı sağlayacağını vurguladı.

Finansman modelinin katılım finans ilkelerine uygun, şeffaf ve sürdürülebilir olduğunu ifade eden Özegen,KGF'nin bugüne kadar 611 binden fazla firmaya 1 trilyon 702 milyar TL krediye kefalet sağladığını hatırlattı. KGF'nin yalnızca bir teminat kurumu değil, reel sektör için stratejik bir kalkınma ortağı olduğunu belirtenÖzegen, MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir'in öncülüğüne ve Ziraat Katılım Genel Müdürü MetinÖzdemir'in katkılarına teşekkür ederek iş birliğinin ülke ekonomisine hayırlı olmasını temenni etti.

Güçlü Desteğimizle Reel Sektörün Yanındayız

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, konuşmasında Ziraat Katılım'ın Türkiye'nin ilk kamu katılımbankası olarak sektörde öncü bir rol üstlendiğini vurguladı. 2025 yılı itibarıyla kuruluşunun 10. yılını kutlayanbankanın, geçen on yıllık süreçte katılım bankacılığının gelişimine ve reel sektörün finansmanına önemlikatkılar sunduğunu belirtti.

Özdemir, Ziraat Katılım'ın katılım bankacılığını yalnızca bir finansman modeli olarak değil, üretimi, ticaretive istihdamı önceleyen bir kalkınma yaklaşımı olarak ele aldığını ifade ederek, "Güçlü kamu desteğimiz,yaygın hizmet ağımız ve sağlam finansal yapımızla KOBİ'ler başta olmak üzere reel sektörün her zamanyanında olduk. Son dönemde hayata geçirdiğimiz ürün ve iş birlikleriyle faizsiz finansmana erişimi daha dayaygınlaştırıyoruz." dedi.

Genel Müdür Metin Özdemir ayrıca, KGF desteğiyle hayata geçirilen Katılım Finans Kefalet DestekProgramı'nın Ziraat Katılım'ın sürdürülebilir büyüme, reel sektör odaklı finansman ve katılım finansekosistemini derinleştirme hedefleriyle bire bir örtüştüğüne dikkat çekti. Özdemir, "Bu programla birlikteKOBİ'lerimizin finansmana erişimini kolaylaştırırken, yatırımı ve üretimi destekleyen güçlü bir finansmanzemini oluşturuyoruz. Ziraat Katılım olarak önümüzdeki dönemde de katılım finansmanında derinliğiartıracak yeni ürün ve iş birliklerini hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İş Dünyasının Sesini Somut Çözüme Dönüştürüyoruz

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ise konuşmasında, iş dünyası ile her yıl düzenli olarak yaptıklarıekonomik değerlendirme sonuçlarına göre en önemli problemin finansmana erişim olduğunu dile getirdi.Bu verilerin kendilerine bir sorumluluk yüklediğini belirten Özdemir, "İş dünyasını temsil eden sivil toplumkuruluşu olmanın getirdiği refleksle; reel sektörün sesini, taleplerini ve ihtiyaçlarını doğrudan kamukurumlarımızla paylaştık, istişare ettik ve çözüm yolları üzerinde birlikte çalıştık. Bugün burada tanıttığımızKatılım Finans Kefalet Destek Programı, işte bu istişare sürecinin somut bir çıktısıdır." diye konuştu.

MÜSİAD olarak programa paydaş kurumlar ile yaptığı istişareler sonucunda öncülük ettiklerini belirtenÖzdemir, programın yalnızca MÜSİAD Üyelerine değil tüm reel sektöre yönelik olduğunun altını çizdi.Programın tüm işletmelere de hitap ettiğini belirten Özdemir, "Katılım Finans Kefalet Destek Programı,MÜSİAD'ın öncülüğünde hayata geçirilmiş olmakla birlikte, yalnızca MÜSİAD üyeleriyle sınırlı değildir.Programdan, MÜSİAD üyesi olsun ya da olmasın, reel sektörde faaliyet gösteren tüm işletmeler başvurudabulunabilecektir. Bu yönüyle program, geniş bir kapsama sahip olup üretim, ticaret ve istihdam odaklı tümişletmelerin faizsiz finansmana erişimini desteklemeyi amaçlamaktadır. Programda, reel sektörün gerçeknakit akışı ihtiyaçlarına cevap veren, katılım finansmanına dayalı yeni bir finansman enstrümanını değerlikurumlarımızın iş birliğiyle hayata geçirmiş bulunuyoruz." dedi.

Burhan Özdemir konuşmasında, MÜSİAD'ın yeni dönemde iş dünyasını doğrudan ilgilendiren temelmeselelere yoğunlaşacağını vurgulayarak, Katılım Finans Kefalet Destek Programı'nın "Değer üretenlerle,değerleriyle finansman" anlayışının sahadaki karşılığı olduğunu ifade etti. Özdemir, bu modelin üretimi,ticareti ve istihdamı önceleyen bir bakış açısıyla reel sektöre doğrudan katkı sağlayacağına inandıklarınıbelirtti. Aynı zamanda Katılım Finans Kefalet Destek Programı'nın, MÜSİAD öncülüğünde geliştirilen vekamu kurumlarıyla iş birliği içinde hayata geçirilen ilk örnek olma özelliğine de dikkat çekti.

Katılım Finans Kefalet Destek Programı Hakkında:

Katılım Finans Kefalet Destek Programı'nın ilk diliminde; %80 kefalet oranı ve 7,5 milyar TL KGF kefaleti ileZiraat Katılım tarafından toplam 9,375 milyar TL'lik finansman hacmi oluşturulması hedefleniyor. Programkapsamında kullanılacak olan finansmanlar arsa ve bina yatırımları hariç olmak üzere yatırım ve işletmeharcamalarının finansmanında kullanılacak. Program, katılım bankacılığı ilkeleri doğrultusunda üretim veistihdama katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.