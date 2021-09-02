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"Katılım Genç Gelişim" programı çevrim içi başvuruları 7 Eylül'de sona erecek - Son Dakika

"Katılım Genç Gelişim" programı çevrim içi başvuruları 7 Eylül'de sona erecek

02.09.2021 15:10

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi koordinasyonunda, faizsiz olarak faaliyet gösteren bankacılık, sermaye piyasaları, sigortacılık ve sosyal finans gibi alanları kapsayan katılım finans sektöründe insan kaynağı potansiyelini artıracak "Katılım Genç Gelişim" yetenek ve sertifikasyon programına...

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi koordinasyonunda, faizsiz olarak faaliyet gösteren bankacılık, sermaye piyasaları, sigortacılık ve sosyal finans gibi alanları kapsayan katılım finans sektöründe insan kaynağı potansiyelini artıracak "Katılım Genç Gelişim" yetenek ve sertifikasyon programına başvurular sürüyor.

Çevrim içi başvuruları 7 Eylül'de bitecek program kapsamında, yetenek geliştirme ve sertifikasyon süreçleri ile katılım finans sektörüne nitelikli ve küresel rekabete açık yeni yetenekler kazandırılması hedefleniyor.

Başvuru süresinin tamamlanmasına kısa süre kala yoğun ilgi gören ve kamuoyunda olumlu tepkilerle karşılaşan programla, genç yeteneklere alanında uzman eğitmenlerle hem yerel hem de uluslararası dinamiklere uygun nitelikli içerikler aktarılacak ve başarılı katılımcılar finans sertifikaları almaya hak kazanacak.

"Gençlerimizin projelerini hayata geçirme fırsatı da sunacağız"

Programa ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, şunları kaydetti:

"Bu programı sadece çevrim içi bir eğitim programı olarak düşünmemek gerekiyor. Program kapsamında katılımcı gençlerimize sektör duayenleri ve uzmanlarınca tecrübe aktarımları yanında gençlerimizin projelerini hayata geçirme fırsatı da sunacağız. Katılım Genç Gelişim programının sonunda gençlerimizin geliştireceği projelere para ödülleri ile bu projeleri ticarileştirmek üzere mentorluk ve yatırımcı danışmanlığı gibi destekleri de sağlayacağız.

İstanbul Finans Merkezi projesinin ve katılım finans alanının insan kaynağı potansiyelini artırmak üzere uygulamaya koyduğumuz Katılım Genç Gelişim programının katılımcılar için önemli kariyer fırsatlarına kapı açacağına inanıyorum. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde finansal sistem içindeki payını 2 kat artırmayı planladığımız katılım finansın, gençler için önemli bir kariyer fırsatı olduğunu düşünüyorum."

Program sonunda ilk 3 projeye özel ödül verilecek

Verilen bilgiye göre, programa üniversitelerin lisans son sınıf, mezun veya yüksek lisans öğrencisi, 1 Ocak 1993 ve sonrası doğan, finans alanında kariyer hedefleyen, katılım finansa ilgi duyan tüm genç yetenekler başvurabiliyor.

Dersler, hafta sonları ve çevrim içi olarak alanında uzman eğitmenler tarafından interaktif bir şekilde gerçekleştirilecek. Başvuran adaylar, yapılacak genel yetenek sınavı sonuçlarına göre programa kabul edilecek.

İki aşamadan oluşacak program sayesinde katılımcılar, global perspektifte ve yerel dinamiklere uygun, nitelikli eğitim imkanı elde ederek finans alanında kariyer yapma imkanı bulabilecek.

İlk aşamada, 1.000 kişilik yetenek seçimi ve eğitimi gerçekleştirilerek "Katılım Finans Temel Eğitimi Başarı Sertifikası" verilecek.

İkinci aşamada ise 100 kişilik yetenek seçiminin ve eğitiminin tamamlamasıyla birlikte "İslami Finans Yetenek Başarı Sertifikası (Certified Islamic Finance Talent)" verilerek değerlendirme sürecinin sonunda gelişim programı tamamlanmış olacak.

Eğitim süreci sonrası genç yetenekler, katılım finans alanına özel projeler geliştirecek ve jüri tarafından hayata geçirilmeye uygun görülen en başarılı 3 projenin fikir sahipleri olan genç yetenekler ödüllendirilecek.

7 Eylül'de tamamlanacak çevrim içi başvurular sonrası program takvimi, "11 Eylül-12 Eylül-genel yetenek sınavı, 13 Eylül-15 Eylül-aday seçimi, 18 Eylül-10 Ekim-1. sertifika programı, 16 Ekim-7 Kasım-2. sertifika programı, Aralık 2021-sertifika ve ödül takdimi" olarak açıklandı.

Katılım Genç Gelişim programı çevrim içi başvuruları 7 Eylül'de sona erecek
Katılım Genç Gelişim programı çevrim içi başvuruları 7 Eylül'de sona erecek

Finans, Eylül, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Katılım Genç Gelişim' programı çevrim içi başvuruları 7 Eylül'de sona erecek - Son Dakika Ekonomi


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