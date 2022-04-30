Katılım Genç Gelişim Programı'nda uluslararası standartlarda eğitim verilecek - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Katılım Finans Dairesi Başkanı Dr. Tarık Akın, Katılım Genç Gelişim Programı'nın, İstanbul Finans Merkezi Projesi'nin iki sacayağından biri olan katılım finans alanında insan kaynağı potansiyelini geliştirmek, bu alanda farkındalık ve finansal okuryazarlığı artırmak amacıyla kurgulanmış eğitim ve sertifikasyon programı olduğunu belirtti.

Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada Katılım Genç Gelişim Programı'nın Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile İFCap Building çözüm ortaklığında yürütülmekte olduğunu hatırlatarak "Katılım finansın 2025 yılı hedefleri çerçevesinde katılım finans alanında yüksek bir insan kaynağı açığının oluşacağını düşünüyoruz. Yaptığımız hesaplamalara göre yaklaşık 15 bin kişilik ek bir istihdama ihtiyaç olacak. Biz katılımcı sayısını belirlerken 2025 yılına kadar 10 bin gence katılım finans eğitimi verme hedefini de ortaya koyarak bu istatistik ve hesaplamalardan da faydalandık." dedi.

"İslam hukukundan finansal teknolojilere ve yeşil finansa kadar geniş perspektifle eğitim veriyoruz"

Katılım Genç Gelişim Programı'nın uluslararası nitelikte ve yerel dinamiklerle uyumlu bir eğitim ve sertifikasyon programı olduğunu belirten Akın, "Bu programa katılanlar, Türkçe ve İngilizce olarak dünya standartlarında eğitim alacak. Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılarımız Türkçe ve İngilizce sertifikalarına kavuşacak. Program bir iş garantisi olmamakla birlikte bu sertifikaların önümüzdeki dönemde özellikle iş bulma konusunda önemli olduğunu düşünmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Akın, Katılım Genç Gelişim Programı'nın iki aşamadan oluşan bir eğitim programı olduğunu aktararak,"Birinci aşamada 1.000 katılımcımıza Türkçe olarak katılım finans alanında temel bir eğitim vermekteyiz. Bu eğitimler alanında uzman sektör profesyonelleri ve akademisyenler tarafından katılımcılarımıza verilmekte. Ders programı, geçmiş, bugün ve gelecek temasıyla üç ana başlık altında oluşturuldu. Biz bu eğitimlerde İslam hukukundan finansal teknolojilere ve hatta yeşil finansa kadar çok geniş bir perspektifle eğitim veriyoruz." şeklinde konuştu.

Akın, programın ikinci aşamasında ise derslerin İngilizce olarak uluslararası tanınırlığı bulunan ve bu alanda ünlü isimler tarafından verileceğini, programın Türkiye'de alanında bir ilk olduğunu söyledi.

İlk Katılım Genç Gelişim Programı'na yaklaşık 10 bine yakın başvuru aldıklarını dile getiren Akın, "Başvuran adaylar arasından genel yetenek sınavıyla 1.000 adayı belirledik. Bu adaylardan 414 tanesi ilk aşama sertifikalarını aldı. Daha sonra ilk aşamayı başarıyla geçen adaylar arasında İngilizce sınavı, ara sınav ve dönem sonu sınav notlarının ağırlıklı bir ortalamasını alarak ikinci aşama adaylarını belirledik. İkinci aşama adaylarında da 100 kişi arasından 94 kişi sertifikasını almaya hak kazandı." dedi.

"Katılımcılarımız arasında katılım finans kuruluşlarında işe başlayanlar oldu"

Akın, Katılım Genç Gelişim Programının özü itibarıyla bir farkındalık ve finansal okuryazarlık programı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu program, katılımcılara herhangi bir iş bulma sözü vermiyor ancak dersler ve uluslararası standartlardaki eğitimler sonunda katılımcıların almış olduğu eğitim onları katılım finans sektörlerine yönelik başvurularında birkaç adım öne çıkaracaktır. Katılımcılar arasında programı bitirdikten sonra katılım finans kuruluşlarında işe başlayan adaylarımız oldu. Biz de Finans Ofisi olarak Katılım Genç Gelişim Programı'nın katılımcıları arasında bize başvuran adaylar arasından stajyerler belirledik ve onlarla da çalışmaya devam ediyoruz.

Katılım Genç Gelişim Programı'nın ilki, gençlerimizin, hatta sektörün ilk defa karşılaştığı ve bilmediği, bir eğitim programıydı. Buna rağmen 10 bine yakın başvuru aldık. Biz, ikinci Katılım Genç Gelişim Programı'nda çok daha yüksek sayıda başvuru bekliyoruz. Gençlerimizin özellikle ilk programın çıktılarını da görerek daha yüksek bir teveccüh göstereceklerini düşünüyoruz."

Katılım finans alanında proje geliştiren ve bu projeleri uygulanabilir şekilde ortaya koyan gençlere de yarışma düzenleyip çeşitli para ödülleri vereceklerini belirten Akın, Birinciye 20 bin TL,ikinciye 15 bin TL ve üçüncüye 8 bin TL verilecek. Bu ödüller ile bu genç yeteneklerimizin de fikirlerini ortaya koymasını ve bu fikirlerin katılım finans kuruluşları tarafından, eğer uygulanabilirse, değerlendirilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Akın, Katılım Genç Gelişim Programı başvuru tarihlerinin 21 Nisan-10 Mayıs olduğunu ve genç yeteneklerin www.katilimgencgelisim.cbfo.org.tr adresinden başvurularını gerçekleştirebileceklerini kaydetti.