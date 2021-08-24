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Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin koordinasyonunda 'Katılım Genç Gelişim' yetenek ve sertifikasyon programı başlıyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin koordinasyonunda 'Katılım Genç Gelişim' yetenek ve sertifikasyon programı başlıyor

24.08.2021 12:02
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin koordinasyonunda 'Katılım Genç Gelişim' yetenek ve sertifikasyon programı başlıyor, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin koordinasyonunda 'Katılım Finans' sektöründe insan kaynağı potansiyelini artıracak, yetenek geliştirme ve sertifikasyon süreçleri ile nitelikli ve küresel rekabete açık yeni yetenekler kazandıracak 'Katılım Genç Gelişim' yetenek ve sertifikasyon programı başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin koordinasyonunda 'Katılım Finans' sektöründe insan kaynağı potansiyelini artıracak, yetenek geliştirme ve sertifikasyon süreçleri ile nitelikli ve küresel rekabete açık yeni yetenekler kazandıracak 'Katılım Genç Gelişim' yetenek ve sertifikasyon programı başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi hamiliğinde gerçekleşecek olan 'Katılım Genç Gelişim' özel yetenek ve sertifikasyon programıyla, genç yeteneklere alanında uzman eğitmenlerle hem yerel hem de uluslararası dinamiklere uygun nitelikli içerikler aktarılacak ve başarılı katılımcılar finans sertifikaları almaya hak kazanacak.

Yetenek ve Gelişim Programı

Finans sektörünün yükselen değeri 'Katılım Finans' alanında yeni kariyer fırsatlarına 'Katılım Genç Gelişim' yetenek ve gelişim programıyla ulaşılması hedefleniyor.

'Katılım Genç Gelişim' programı ile İstanbul Finans Merkezi projesinin iki temel unsurundan bir tanesi olan Katılım Finans alanında insan kaynağı potansiyeli artırılacak, yetenek geliştirme ve sertifikasyon süreçleri ile de nitelikli ve küresel rekabete açık yeni yetenekler sisteme kazandırılacak. Program sayesinde katılımcılar; global perspektifte ve yerel dinamiklere uygun, nitelikli eğitim imkanı elde ederek, finans alanında kariyer yapma imkanı bulabilecek.

Program iki aşamadan oluşuyor

'Katılım Genç Gelişim' programı iki aşamadan oluşacak. İlk aşamada; bin kişilik yetenek seçimi ve eğitimi gerçekleştirilerek 'Katılım Finans Temel Eğitimi Başarı Sertifikası' verilecek. İkinci aşamada ise, yüz kişilik yetenek seçiminin ve eğitiminin tamamlamasıyla birlikte 'İslami Finans Yetenek Başarı Sertifikası (Certified Islamic Finance Talent)' verilerek değerlendirme sürecinin sonunda gelişim programı tamamlanmış olacak.

Eğitim süreci sonrası genç yetenekler Katılım Finans alanına özel projeler geliştirecek ve jüri tarafından hayata geçirilmeye uygun görülen en başarılı 3 projenin fikir sahipleri olan genç yetenekler ödüllendirilecek.

Takvim şöyle açıklandı:

Online Başvuru 23 Ağustos - 7 Eylül

Genel Yetenek Sınavı 11 Eylül-12 Eylül

Aday Seçimi 13 Eylül-15 Eylül

1'inci Sertifika Programı 18 Eylül-10 Ekim,

2'nci Sertifika Programı 16 Ekim-7 Kasım

Sertifika ve Ödül Takdimi Aralık 2021

Detaylı bilginin katilimgencgelisim.cbfo.gov.tr adresinde yer aldığı bildirildi. - İSTANBUL

Finans, Eylül, Ekim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin koordinasyonunda 'Katılım Genç Gelişim' yetenek ve sertifikasyon programı başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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