Son Dakika Haberleri: Katılımcı demokrasi İzmir'de başlıyor
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Katılımcı demokrasi İzmir'de başlıyor

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, seçimlerden önce verdiği, karar alma süreçlerine İzmirliler'in katılımı sözünü yerine getirmek üzere ilk adımı atıyor.

Katılımcı demokrasi İzmir'de başlıyor, System.String[]
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, seçimlerden önce verdiği, karar alma süreçlerine İzmirliler'in katılımı sözünü yerine getirmek üzere ilk adımı atıyor. "Arama Konferansı" adı verilen ve İzmir'in geleceğiyle ilgili önemli kararların alınacağı toplantıların ilki Kültürpark üzerine olacak ve yarın Kültürpark'taki İzmir Sanat merkezinde saat 14.30'da gerçekleşecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katılacağı toplantıyı Kültürpark Platformu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi birlikte düzenliyor. Arama konferanslarının ilk ayağında İzmirliler, sivil toplum ve belediye yetkilileri Kültürpark hakkında görüşle rini paylaşacak ve bu değerli alanın geleceğine birlikte yön verecek. Seçimlerden önce katılımcı belediyeciliğin bir örneğini göstereceğini açıklayan Tunç Soyer, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, "Yeryüzünün ilk parlamentolarının birçoğu İzmir'de kurulmuş. Biz farkında olmasak da katılımcı demokrasi kültürü İzmir sokaklarında binlerce yıldır dolaşmaya devam ediyor. Şimdi biz bunu görünür kılıyoruz. Seçilmiş dahi olsanız, bir şehir, bir ülke, kapalı kapılar arkasında yönetilemez. İzmirliler'le birlikte İzmir için çalışıyoruz ve bu kapsamda bir dizi arama konferansı gerçekleştireceğiz. Bunlardan ilki kent belleğinin en önemli parçalarından biri olan, hepimizin ortak mirası Kültürpark hakkında gerçekleşecek. Arama konferanslarında İzmir'in gideceği yol konusunda kararlar alacağız. İzmir halkının bu sürece katılması ve iradesini ortaya koyabilmesi için gerekli tüm araçları devreye sokuyoruz" dedi.

Herkese açık

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen arama konferansları, Kültürpark'tan sonra da tarım, turizm, doğa ve iklim değişikliği gibi farklı konuları gündeme alarak devam edecek. Herkese açık olan Kültürpark Arama Konferansı'na katılım için gurkanarcan@izmir.bel.tr adresi ve 0232 293 94 93 numaralı telefondan ulaşılabilecek. Tarımdan turizme, enerjiden sürdürülebilir kentler hedefine kadar bir dizi başlıkta düzenli olarak yapılacak buluşmalar herkesin katılımına açık olacak. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:48 Kaynak: İHA
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