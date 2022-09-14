SEMERKANT - Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehri ŞİÖ ülkeleri liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor - Son Dakika
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SEMERKANT - Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehri ŞİÖ ülkeleri liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor

14.09.2022 13:01
SEMERKANT - Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehri ŞİÖ ülkeleri liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor

Katılımcı ülkelerin gönderdeki bayrakları Semerkant logosu Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nin düzenleneceği alanda nöbet tutan güvenlik görevlileri Özbek, Hint, Rus ve Çinli göstericilerin performansı Halk dansları yapan göstericiler Yerel kostümlü sanatçılar Rus ve...

Katılımcı ülkelerin gönderdeki bayrakları

Semerkant logosu

Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nin düzenleneceği alanda nöbet tutan güvenlik görevlileri

Özbek, Hint, Rus ve Çinli göstericilerin performansı

Halk dansları yapan göstericiler

Yerel kostümlü sanatçılar

Rus ve Çinli turistler

Semerkant'ta akan trafik

Atlı birlikler SEMERKANT - Semerkant'ta yapılacak olan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi öncesinde kentte güvenlik önlemleri alındı. Zirve öncesinde katılımcı ülkelerden gelen gruplar Üniversite Bulvarı'nda kurulan alanda kendi kültürlerini tanıtan gösteriler yaptı.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak Çin Devlet Başkanı Şi, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak Çin Devlet Başkanı Şi, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak
Kaynak: AA

Şanghay İşbirliği Örgütü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SEMERKANT - Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehri ŞİÖ ülkeleri liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: SEMERKANT - Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehri ŞİÖ ülkeleri liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor - Son Dakika
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