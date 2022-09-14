Atlı birlikler SEMERKANT - Semerkant'ta yapılacak olan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi öncesinde kentte güvenlik önlemleri alındı. Zirve öncesinde katılımcı ülkelerden gelen gruplar Üniversite Bulvarı'nda kurulan alanda kendi kültürlerini tanıtan gösteriler yaptı.

Kaynak: AA

Şanghay İşbirliği Örgütü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SEMERKANT - Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehri ŞİÖ ülkeleri liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor - Son Dakika

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