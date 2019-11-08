Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Turhan: "Aile bütçesine uygun ev sahibi olabiliyorsunuz"

Ev taksitlerinin aile bütçesini zorlayamayan hali

Ev almak için banka faizlerinden korkmanıza gerek yok

İSTANBUL - Banka faizlerinden dolayı ev, araba ya da herhangi bir gayrimenkul sahibi olmak isteyenlere Katılımevim olarak yardımcı olduklarını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, "Ödemeleriniz tamamen kendi bütçenize uygun şekilde yapabilir ve faiz yükünden kurtulabilirsiniz" dedi.

Herkesin ev sahibi olmak istediği bu dönemde banka faizleri ve uzun vadeler herkesin gözünü korkutur oldu. Mevcut bütçeleri ile ev, araba ya da gayrimenkul sahibi olmak isteyenler ise tasarrufa dayalı faizsiz finansman ile bir araya gelip faiz yükünden kurtuldukları sistemlere doğru yöneliyor. Yaklaşık bir yıl önce Katılımevim de bu amaçla kuruldu. "Yapmış olduğumuz iş ile birlikte amaç vatandaşlarımızın kendince yaptığı yatırımların değerlendirilmesi" diyen Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, "Sistem aynı zamanda ülke ekonomisine de fayda sağlıyor" dedi.

Serhan Turhan bankaların yapmış olduğu ödeme modellerinden, uzun vadelerden ve faiz oranlarından çok daha farklı bir şekilde sistemin kurulduğunu ve artık herkesin istediği ev, araba ve gayrimenkul konusunda yatırım yapabilme noktasına geldiğini dile getirdi. Turhan verdiği örneklerle nasıl ilerlendiği noktasında da bilgi vermek amaçlı konuşmalarına şu şekilde devam etti;

"Mesela 200 bin liralık bir ürün aldığımız zaman 20 bin TL size bir ekstra maliyet oluyor. Bu ekstra maliyet bizim katılım bedelimiz yani hizmet bedelimiz. Teslimat süreci de girdiğiniz aya göre değişkenlik gösteriyor. Girmiş olduğunuz ay gruplarına göre örneğin 100 aylık bir gruba girdiniz ilk aydan itibaren sıra belirleme yapıyoruz. Her ay bir teslimatımız var. Fakat bu şu manaya gelmiyor; 100 kişilik bir grupta 100. kişi 100. ayı mı bekleyecek? Hayır. Biz diyoruz ki ilk aylarda çıkmazsa bile nihai olarak bir teslim tarihi veriyoruz. Bu da 28 aydır. Biz vatandaşa şöyle diyoruz; ilk 28 ay çıkmazsa bile 28. ayda biz size paranızın tamamını ödeyeceğiz. Yani parasının 3'te bir vadesine geldiğinde tamamını geri alabiliyor"

"Banka faizleriyle 3 ev parasına 1 ev sahibi oluyorsunuz"

"Ayrıca ödeme planı da tamamen sizin bütçenizle alakalı. Belli gruplar var istediğiniz sayılı bir gruba dahil olup aylık ödemelerinizi kendinizi zorlamadan ödeyebileceğiniz miktarı siz belirliyorsunuz. Bankaların ise belli ödeme modeli var ve faizler hala daha istenilen seviyelerde değil. Bu yüzden bir ev için 300 bin liralık kredi çekildiğinde 900 bin liraya yakın bir para ile geri ödüyorsunuz. Yani bu da 3 ev parası demek oluyor. Biz ise sadece katılım payı olarak almış olduğumuz miktar dışında bir para almıyoruz. Bu da örneğin 300 bin lira artı 30 bin lira oluyor yani toplamda 330 bin lira oluyor. Bu yüzden kimse zorlanmadan kendi aile bütçesini sarsmadan ev, araba ve gayrimenkul sahibi olabiliyor"

"Sektörün ülke ekonomisine de katkısı var"

Önümüzdeki ay bir yılını doldurduklarını ve 23 şube ile büyüyerek devam edeceklerini de dile getiren Turhan son olarak da, "Bu bir yıllık süre bizim için çok verimli geçti. ARGE'mizi daha fazla geliştirerek mutlak müşteri memnuniyetini oluşturmaya çalışıyoruz. 300 binin üzerinde başvurumuz var. Bunun içerisinde 10 binlere yakın üyemiz bulunmakta. Binin üzerinde de teslimatımız oldu. Biz bu sektörü çok değerli buluyoruz. Bu sektörün ülke, aile ve reel ekonomiye ciddi katkısı var. Biz vatandaşlarımızın şubelerimize gelip bilgi almalarını istiyoruz ve neler yaptığımıza dair fikir almalarını bekliyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı.