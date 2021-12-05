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Katilin babası da katil çıktı - Son Dakika

Katilin babası da katil çıktı

05.12.2021 09:59

Katilin babası da katil çıktı Adana'da bodrum katta bir kişiyi öldürdüğü için tutuklanan zanlının babasının da 6 ay önce taksiciyi öldürdüğü ortaya çıktı Öldürülen kadının da eşi 2 yıl önce cinayete kurban gitmişti Adana'da bodrum katta bir kişiyi öldürdüğü için tutuklanan zanlının babasının da...

Katilin babası da katil çıktı

Adana'da bodrum katta bir kişiyi öldürdüğü için tutuklanan zanlının babasının da 6 ay önce taksiciyi öldürdüğü ortaya çıktı

Öldürülen kadının da eşi 2 yıl önce cinayete kurban gitmişti

ADANA - Adana'da bodrum katta bir kişiyi öldürdüğü için tutuklanan zanlının babasının da 6 ay önce bir taksiciyi öldürdüğü ortaya çıktı. Öldürülen kadının eşi de 2 yıl önce cinayete kurban gitmişti.

Olay, 24 Kasım günü saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede oturan bir kadın, apartmanın bahçesinde hareketsiz yatan genç bir kadını görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, karnından tabancayla vurulduğu belirlenen yaralıyı Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak genç kadın, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kadının cansız bedeni otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kocası da 2 yıl önce cinayete kurban gitti

Yapılan araştırmada ölen kişinin Sümer Mahallesi'nde annesiyle birlikte yaşayan 3 yaşındaki bir kız çocuğu annesi Ekin Gökçe Yıldız olduğu belirlendi. Ekin Gökçe Yıldız'ın, 3 yıl önce evlendiği Selçuk Fakıoğlu'nun da 2019'da barışmak için buluştuğu husumetlileri tarafından bıçaklanıp pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren ve çevredeki kameraları inceleyen polis ekipleri, Ekin Gökçe Yıldız'ın en son telefonla görüştüğü Tolga A.'nın söz konusu binanın bodrum katına girdiğini belirledi. Yıldız ve Tolga A.'nın daha önce de arkadaş grubuyla birlikte aynı binada görüştükleri saptandı. Bu gelişmeler üzerine polis ekipleri, önceki gün gece Sinanpaşa Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit edilen Tolga A.'yı yakalamak için operasyon düzenledi.

Ekipler eve baskın yaparak Tolga A. ve arkadaşları Y.Ç. ve B.E.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler sorguya alındı. Daha önceden uyuşturucu kullanma ve kasten yaralama suçlarından kaydı olduğu öğrenilen Tolga A.'nın emniyetteki ifadesinde cinayet suçlamasını reddedip "Gece 24.00'te buluştuk. Oturduğum binanın bodrum katına girip, sohbet ettik. Bu sırada üzerimde taşıdığım tabancayı masaya bırakıp, 'sakın oynama' diye uyarıp, evime gelirken aldığım böreği çıkarttım. Bu sırada silah sesi duyup, tekrar bodrum katına geldiğimde Ekin'i kanlar içinde buldum. Yaralıydı, silah benim olduğu için korkup, bahçeye çıkartıp attım. Sonra da bodrum katını kilitleyip, kaçtım. Ekin'i apartmanın önüne bırakıp kaçtığım için pişmanım. Ben vurmadım kendi kendini vurdu" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Emniyetteki üç şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye kasten öldürme suçlamasıyla çıkarılan Tolga A. tutuklanırken, arkadaşları Y.Ç. ve B.E. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Babası da katil çıktı

Bu arada polisin yaptığı çalışmada Tolga A.'nın babası Soner A.'nın da bir cinayetten tutuklu olduğu ortaya çıktı. Soner A.'nın 24 Haziran günü taksicilik yapan 47 yaşındaki Fazıl Yoğun'u, müşteri gibi araca binerek Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi'ne götürüp tabancayla vurularak öldürdü. Katil zanlısı, cinayet ekiplerinin bölgede bulunan 300'e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü incelemesi sonucu yakalandı. Katil zanlısının, 'uyuşturucu ticareti' suçundan girdiği cezaevinden bir süre önce tahliye olduğu, bu süre zarfında eşinin fuhuş yaptığından şüphelendiği, Fazıl Yoğun'u da eşini gideceği yerlere bıraktığını düşündüğü için öldürdüğü öne sürüldü. Sorguda, "Elini cebine götürdü, bıçak çıkaracağını düşünerek tabancayla ateş açtım. Araçtan kaçmaya çalışınca ateş etmeye devam ettim" diye ifade veren Soner A., tutuklandı.

Katilin babası da katil çıktı
Katilin babası da katil çıktı
Katilin babası da katil çıktı
Katilin babası da katil çıktı

Gökçe, Polis, Adana, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Katilin babası da katil çıktı - Son Dakika


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