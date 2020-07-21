"Katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız" - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Muğla'da katledilen Pınar Gültekin davasının takipçisi olacaklarını belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Muğla'da katledilen Pınar Gültekin'e ilişkin bir paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk, "Muğla'da katledilen Pınar Gültekin kızımızın acısı yüreğimizi yaktı; bir canımıza daha kıyıldı. Davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız" dedi.

(Neşra Durmaz/İHA)