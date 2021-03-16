Son dakika haberleri | Katilin kaçış rotasını 322 ayrı kamera görüntüsünü izleyen polis böyle belirledi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Katilin kaçış rotasını 322 ayrı kamera görüntüsünü izleyen polis böyle belirledi

16.03.2021 16:30

Son dakika haberleri: Katilin kaçış rotasını 322 ayrı kamera görüntüsünü izleyen polis böyle belirledi Radyocu cinayetinin faili, polisi karşısında görünce, "Geleceğinizi biliyordum" dedi İzini kaybettirmek için 1.

Katilin kaçış rotasını 322 ayrı kamera görüntüsünü izleyen polis böyle belirledi

Radyocu cinayetinin faili, polisi karşısında görünce, "Geleceğinizi biliyordum" dedi

İzini kaybettirmek için 1.5 saatte 6 araç değiştirip şehir turu atmış

322 ayrı güvenlik kamerası görüntüsünü izleyen cinayet dedektifleri, failin olay yerinden 8 kilometre ve 18 dakika uzaklıktaki evine fark edilmeden gitmek için 6 farklı ticari araç değiştirip 1.5 saatte gittiği rotayı çözdü

Montunun içerisine şapkasını saklayan zanlı, kaçış güzergahındaki kameraların bir kısmına şapkalı, bir kısmına da kapüşonlu olarak yakalandı

BURSA - Bursa'da radyo programcısı Hazım Özsu'nun katil zanlısı balıkçı polisten ancak 6 gün kaçabildi.

Hazım Özsu'yu radyo programında sarf ettiği bazı ifadeleri beğenmediği için öldürdüğünü belirten katil zanlısının, arkasında iz bırakmamak için takip ettiği kaçış rotasını, 322 ayrı güvenlik kamerası görüntüsünü tek tek inceleyen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri çözdü. Cep telefonunu kapatıp evde bırakan zanlının, olay yerine sadece 8 kilometre ve 18 dakika mesafedeki evine, izini kaybettirmek için 1,5 saatte 6 farklı ticari araç kullanarak gittiği belirlendi. Evine girdiği ana kadar zanlının kameralardan izini süren polis, Halil N.'yi suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı. Kapıyı çalan polis ekiplerini karşısında gören Halil N, "Geleceğinizi biliyordum" diyerek teslim oldu. Montunun içerisinde şapka taşıyan Halil N.'nin kaçış güzergahı boyunca kameralar tarafından şapkalı ve kapüşonlu olarak 2 farklı şekilde görüntülendiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi Osmangazi'ye bağlı Altınova Mahallesi'nde, radyo programcısı Hazım Özsu'nun yalnız yaşadığı evin önüne gelip zile bastı. Özsu'nun sokak kapısına inmesiyle, şüpheli, belinden çıkardığı tabanca ile ateş edip olay yerinden kaçtı. Boynunun ön kısmından ağır şekilde yaralanan Özsu, 112 ambulansı ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli şahsın sokağa defalar girip çıktığı ve keşif yaptığı görülürken, olay sonrası suç aletini beline koyduğu anlar ile kaçma anı kaydedildi.

1,5 saatte 4 dolmuş ve 2 taksi değiştirip kaçmış

Olay yeri incelendiğinde neredeyse çözülmesi imkansız gibi duran cinayeti Bursa polisi adeta iğneyle kuyu kazıp kısa sürede aydınlatmayı başardı. Şüphelinin radyoyu daha önce arayanlardan biri olan 45 yaşındaki balık toptancısı Halil N. olduğu belirlendi. Ancak Halil N.'nin cinayetin olduğu saatlerde cep telefonunu kapatıp evde bırakması polisin işini zorlaştırdı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından 322 farklı kamera görüntüsünü izleyip, 250 kişinin ifadesine başvurdu. Zanlının olayın ardından cinayet mahallinden sadece 8 kilometre ve 18 dakika uzaklıkta olan evine gitmek için 4 dolmuş ve 2 ticari taksi değiştirerek 1,5 saatte gittiği belirlendi. Kaçarken maske haricinde montunun içerisinde bir de şapka taşıyan zanlının, kaçış güzergahı üzerindeki kameralar tarafından kapüşonlu ve şapkalı olarak 2 farklı halde görüntülendiği belirtildi. Şüpheli Halil N.'nin Selimzade Mahallesi'nde saklandığı evin depo kısmına girdiği ana kadar kameralardan izini süren Cinayet Büro dedektifleri, şüpheliyi cinayette kullandığı suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı.

Kapıyı çalan polisleri karşısında gören zanlı, "Geleceğinizi biliyordum" diyerek teslim oldu. Olay yerinde bulunamayan boş kovanın suç aleti tabancanın sürgü ile fişek yatağı arasında sıkışıp kaldığı, ele geçen aynı tabancanın üzerinde olduğu belirtildi.

"Yaptıkları radyo programını beğenmediğim için vurdum"

Halil N. ifadesinde, "Hazım Özsü'nun pandemi sürecinde arkadaşı N.K. ile birlikte yaptıkları radyo programı içerisinde kutsal değerler için kullandıkları bazı ifadeleri beğenmiyordum. Birkaç yanlış terimlerini duyunca radyoyu arayıp ikaz ettim. Ancak beni dikkate almayıp tekrarladılar. Daha sonra ev adresini öğrendim. Gözüm dönmüştü, zile basarak akrabalarına Hazım Özsü'nun arkadaşı olduğumu ve kapıya inmesini söyledim. Özsü aşağıya indiğinde, 'Artık sesini kısıyorum' diyerek belimden çıkardığım tabanca ile boğazına ateş ettim. Amacım ayağından vurmaktı, ancak bir anlık boşlukla silah boğazına hizalanarak ateş aldı. Pişmanım" dedi.

Şüpheli Halil N.'nin daha önceden taksirle adam yaralama suçundan sabıkası olduğu öğrenildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Halil N. adliyeye sevk edildi. Zanlı gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Son dakika haberleri | Katilin kaçış rotasını 322 ayrı kamera görüntüsünü izleyen polis böyle belirledi
Son dakika haberleri | Katilin kaçış rotasını 322 ayrı kamera görüntüsünü izleyen polis böyle belirledi
Son dakika haberleri | Katilin kaçış rotasını 322 ayrı kamera görüntüsünü izleyen polis böyle belirledi
Son dakika haberleri | Katilin kaçış rotasını 322 ayrı kamera görüntüsünü izleyen polis böyle belirledi
Son dakika haberleri | Katilin kaçış rotasını 322 ayrı kamera görüntüsünü izleyen polis böyle belirledi
Son dakika haberleri | Katilin kaçış rotasını 322 ayrı kamera görüntüsünü izleyen polis böyle belirledi
Son dakika haberleri | Katilin kaçış rotasını 322 ayrı kamera görüntüsünü izleyen polis böyle belirledi
Son dakika haberleri | Katilin kaçış rotasını 322 ayrı kamera görüntüsünü izleyen polis böyle belirledi
Son dakika haberleri | Katilin kaçış rotasını 322 ayrı kamera görüntüsünü izleyen polis böyle belirledi
Son dakika haberleri | Katilin kaçış rotasını 322 ayrı kamera görüntüsünü izleyen polis böyle belirledi

Silah, Polis, Radyo, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Katilin kaçış rotasını 322 ayrı kamera görüntüsünü izleyen polis böyle belirledi - Son Dakika


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