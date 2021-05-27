Katilin son paylaşımı dikkat çekti - Son Dakika

Katilin son paylaşımı dikkat çekti

27.05.2021 14:42

- Katilin son paylaşımı dikkat çekti Gülnur'u öldürmeden önce sosyal medyadan paylaşmış: "Herkes yaptığının bedelini öder" Manisa'da Gülnur Kocabaş'ı öldüren katil zanlısı Yusuf Akbulut üçüncü kez hakim karşısına çıkarken, Akbulut'un cinayetten dakikalar önce sosyal medya hesabından...

- Katilin son paylaşımı dikkat çekti

Gülnur'u öldürmeden önce sosyal medyadan paylaşmış: "Herkes yaptığının bedelini öder"

MANİSA - Manisa'da Gülnur Kocabaş'ı öldüren katil zanlısı Yusuf Akbulut üçüncü kez hakim karşısına çıkarken, Akbulut'un cinayetten dakikalar önce sosyal medya hesabından "Herkes yaptığının bedelini öder, siz siz olun sizi çok seven birine ihanet etmeyin" şeklinde paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 28 Mayıs 2020 tarihinde Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki elektronik malzeme üretilen fabrikadaki işine giden Gülnur Kocabaş, 813 Sokak'ta Yusuf Akbulut tarafından pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Akbulut'un peş peşe 3 el ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar, genç kadının göğsüne isabet etti. Kocabaş, yaşamını yitirirken, Akbulut ise suç aleti tüfekle polise teslim oldu.

Tutuklanan Akbulut hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Manisa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen üçüncü duruşmasına Gülnur Kocabaş'ın babası Eyüp Kocabaş ve ablası Neşe Kocabaş ile avukatları katıldı. Tutuklu sanık Yusuf Akbulut ise Manisa T Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldı.

Sanık Yusuf Akbulut, duruşmadaki ifadesinde, öldürdüğü Gülnur Kocabaş'ın kendisini aldattığını iddia etti. Sanık Akbulut, olayı tasarlayarak gerçekleştirmediğini ve bir anda geliştiğini öne sürdü. Duruşmada, öldürülen Gülnur Kocabaş'ın mesai arkadaşının tanık olarak dinlenmesi beklenirken mesai arkadaşının duruşmaya katılmaması üzerine zorla getirilmesi kararı verildi.

"Herkes yaptığının bedelini öder" paylaşımı ortaya çıktı

Sanığın cinayeti tasarlayarak işlemediğini iddia etmesine rağmen baba Eyüp Kocabaş ve avukatı, sanık Yusuf Akbulut'un sosyal medya paylaşımlarını ortaya çıkardı. Mahkemeye sunulan sosyal medya paylaşımlarında Yusuf Akbulut'un olaydan yaklaşık yarım saat önce "Herkes yaptığının bedelini öder, siz siz olun sizi çok seven birine ihanet etmeyin" sözlerini paylaştığı belirtildi.

Dava, mesai arkadaşı tanığın dinlenebilmesi ve olay anındaki kamera görüntülerinin tekrar yakınlaştırılarak incelenmesi için 24 Haziran'a ertelendi.

"Üstüne basa basa söylüyorum bu bir infazdır"

Duruşmanın ardından öldürülen Gülnur Kocabaş'ın babası Eyüp Kocabaş açıklama yaptı. Eyüp Kocabaş, "Sanığın iftira attığını ve indirim almak için iftiralarına devam ettiğini gördük. Duruşma 24 Haziran'a ertelendi. Adaletin er ya da geç tecelli etmesini istiyorum. Duruşmaların gecikmesi mühim değil ama yeter ki hak ettiği cezayı alsın. Bizim tek talebimiz bu. İçeride her hangi bir ifadede bulunmadı tanıkların korktuklarını ve bazılarının gelmediğini gördük. Bunların zorla getirilmesini talep ettik. Neticede bu dağda taşta işlenmiş bir cinayet değil. Sokak ortasında işlenmiş bir cinayet. Kamera görüntüleri var. Şahitlere bile gerek yok aslında. Mesajlar her şeyi anlatıyor. Sıradan bir vatandaş da anlar. Sıradan bir öldürme değil. Üstüne basa basa söylüyorum bu bir infazdır" dedi.

"Olay toplamda 9 saniye içerisinde gerçekleşiyor"

Olayın bir anda gelişmediğini belirten baba Kocabaş, "3 saniye sonra tekrar kızımın yanına yaklaşarak 2 el daha ateş ediyor. Olay toplamda 9 saniye içerisinde gerçekleşiyor. Bu tamamiyle bir infazdır. İndirim için tartışma olduğunu söylüyor. Olay yeri ve mesajlaşmalar bunu göstermektedir. 40 güne yakın bir sürede hiç mesajlaşma olmamıştır. Kızımın bu süre zarfında 145 mesajın içinde sevgi içeren bir kelime dahi yok" ifadelerini kullandı.

Katilin son paylaşımı dikkat çekti
Katilin son paylaşımı dikkat çekti
Katilin son paylaşımı dikkat çekti
Katilin son paylaşımı dikkat çekti

Yusuf Akbulut, Sosyal Medya, Kocabaş, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Katilin son paylaşımı dikkat çekti - Son Dakika


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