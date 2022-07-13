Katiliyle aynı karede - Son Dakika
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Katiliyle aynı karede

13.07.2022 10:51
Katiliyle aynı karede

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde öfkeli koca, kendisini terk eden karısını ve evlilik planı yaptığı sevgilisini öldürüp bu kişinin annesini ise pompalı tüfekle ağır yaraladı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde öfkeli koca, kendisini terk eden karısını ve evlilik planı yaptığı sevgilisini öldürüp bu kişinin annesini ise pompalı tüfekle ağır yaraladı. Katliam sonrası öldürdüğü karısıyla aynı karede fotoğrafı ortaya çıkan ve 1 kız çocuğu olan katilin, profiline 'boşanmış' diye not düşmesi dikkat çekti.

Acıpayam ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan Emine Y. (38), boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Erdal Y.'nin (39) yanından ayrılıp yaklaşık 1 ay önce Denizli'ye gelerek evlilik planı yaptığı iddia edilen Mehmet Aksoy (33) ve annesi Gülperi Aksoy (51) ile birlikte yaşamaya başladı. İz süren Erdal Y. pompalı tüfekle eşi Emine Y. ve Mehmet Aksoy'u öldürdü. Rastgele açılan ateş sonucu Mehmet Aksoy'un annesi Gülperi Aksoy ise ağır yaralandı. Denizli İl Jandarma ve Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada şüpheli olaydan 2,5 saat sonra suç aletiyle birlikte Muğla'da gözaltına alındı.

Katliam gibi olayın ardından ölen kadının katiliyle aynı karedeki fotoğrafı ortaya çıktı. Evi terk eden karısını ve evlilik aşamasında olduğu sevgilisini öldüren ve 1 kız çocuğu olan katil Erdal Y.'nin sosyal medyadaki profiline 'boşanmış' diye not düşmesi ise dikkat çekti. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Acıpayam, Denizli, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Katiliyle aynı karede - Son Dakika

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