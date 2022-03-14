Katiliyle aynı karede... Adana'da berberden çıkan bir kişiyi vuran zanlının öldürdüğü şahısla fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika
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Katiliyle aynı karede... Adana'da berberden çıkan bir kişiyi vuran zanlının öldürdüğü şahısla fotoğrafı ortaya çıktı

14.03.2022 10:26

Katiliyle aynı karede.

Katiliyle aynı karede... Adana'da berberden çıkan bir kişiyi vuran zanlının öldürdüğü şahısla fotoğrafı ortaya çıktı

ADANA Adana'da berberden çıkan bir kişiyi vuran zanlı polis tarafından yakalanıp tutuklanırken, zanlının öldürdüğü şahısla fotoğrafı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, 7 Mart'ta saat 15.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden çıkan Ramazan Tutal (23), tıraş olmak için Çukurova Caddesi'ndeki berbere gitti. Tıraş olduktan sonra berberden çıkan Tutal, sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Göğsüne, bacaklarına ve kollarına isabet eden mermilerle yaralanan Tutal kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Tutal, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan silahlı saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Mahallede araştırma yapan cinayet dedektifleri, Tutal'ın olaydan bir gün önce arkadaşı Bilal Kırmızıgül ile tartışıp, kavga ettiklerini belirledi. Arkadaşının Dedekorkut Mahallesi'ndeki evinde saklandığı tespit edilen katil zanlısı Kırmızıgül, adrese düzenlenen baskında yakalandı.

Gözaltına alınıp emniyete götürülen Kırmızıgül, sorgusunda cinayeti itiraf etti. Olay günü Tutal'ı berberde gördüğünü ve tıraş olmasını bekleyip, çıktıktan sonra da silahı ateşlediğini anlatan Kırmızıgül, "Ramazan, önceki gün çıkan kavgada beni dövdü. Ben eve döndükten sonra telefonla arayıp 'Yanıma gel, seninle görüşeceğiz' dedi. Gitmeyince de aileme küfretti, guruma dokundu' dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bilal Kırmızıgül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu arada katil zanlısının öldürdüğü şahısla fotoğraf çektirdiği de ortaya çıktı. Zanlının fotoğrafı sosyal medyaya koyduğu öğrenildi.

Katiliyle aynı karede... Adana'da berberden çıkan bir kişiyi vuran zanlının öldürdüğü şahısla fotoğrafı ortaya çıktı
Katiliyle aynı karede... Adana'da berberden çıkan bir kişiyi vuran zanlının öldürdüğü şahısla fotoğrafı ortaya çıktı
Katiliyle aynı karede... Adana'da berberden çıkan bir kişiyi vuran zanlının öldürdüğü şahısla fotoğrafı ortaya çıktı

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Cumhuriyet Mahallesi, Polis, Adana, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Katiliyle aynı karede... Adana'da berberden çıkan bir kişiyi vuran zanlının öldürdüğü şahısla fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika


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