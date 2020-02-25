Katillerin profil analizini yaptı: Yüzde 50'si psikolojik şiddete maruz kalmış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Katillerin profil analizini yaptı: Yüzde 50'si psikolojik şiddete maruz kalmış - Son Dakika

Katillerin profil analizini yaptı: Yüzde 50'si psikolojik şiddete maruz kalmış

7 saat önce

Dünya'da cinayet işleyenlerin profil analizini yapan Psikiyatrist Dr. Onur Okan Demirci, "Cinayet işleyenlerin çocukluk yaşamlarında yüzde 50'sinin psikolojik, yüzde 36'sının fiziksel, yüzde 26'sının cinsel istismara maruz kaldıkları ortaya çıkıyor" dedi.

Katillerin profil analizini yaptı: Yüzde 50'si psikolojik şiddete maruz kalmış, System.String[]

Dünya'da cinayet işleyenlerin profil analizini yapan Psikiyatrist Dr. Onur Okan Demirci, "Cinayet işleyenlerin çocukluk yaşamlarında yüzde 50'sinin psikolojik, yüzde 36'sının fiziksel, yüzde 26'sının cinsel istismara maruz kaldıkları ortaya çıkıyor" dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Psikiyatrist Dr. Onur Okan Demirci de; katillerin profil analizini yaptı. Gelişen yapay zeka sistemleri ile birlikte günümüzde cinayet işlemesi muhtemelen olan kişilerin kişilik ve karakter yapılarının yorumlanabileceğini ve olası eylemlerinin tahmin edilebileceğini belirten Demirci, "Cinayet işleyenlerin çocukluk yaşamlarında yüzde 50'sinin psikolojik, yüzde 36'sının fiziksel, yüzde 26'sının cinsel istismara maruz kaldıkları ortaya çıkıyor. Katilleri, hayalperest, görev odaklı, hedonisttik (zevk odaklı), güç odaklı, heyecan odaklı, kar amaçlı odaklı, aile cinayetleri odaklı, mekan odaklı olarak sınıflandırabiliriz" dedi.

"ÇOCUKLUK ÇAĞINDA İSTİSMARA MARUZ KALMIŞLAR"

Psikiyatrist Dr. Onur Okan Demirci, "Katillerin çocukluk çağında istismar türlerinden en az birine maruz kaldığını söyleyebiliriz" dedi ve ekledi:   "İstismar, kişinin çocukluk yaşamından bugüne kadar olan yaşam öyküsünde bir yerlerde fiziksel, cinsel ve/veya psikolojik kötüye kullanıma maruz kalması olarak tanımlanabilir. Çocukluk dönemi istismarları kişinin düşünce yapısında bazı anormalliklere neden oluyor. Bu kişilerin muhakeme ve yargılama sistemleri sağlıklı çalışmadığından, hatalı değerlendirmeler sonucunda kontrolsüz bir saldırgan yapıya sahip oluyorlar. Cinsel doyum için öldüren (tecavüz vs.) katillerin yapıları analiz edildiğinde bu kişilerin çocukluk yaşamında ihmal tarzı istismar hariç diğer tip istismarlara yüksek oranda maruz kaldıkları görülüyor. Cinayet eyleminden önce kişilerin davranış örüntülerini saptamak amacıyla kullanılan yöntem sayesinde katillerin tipolojileri şiddetli arzu (şehvet), güç, öfke, maddi kazanç odaklı olarak 4 sınıfa ayrılıyor. Çocukluk yaşamında cinsel istismara maruz kalan katiller cinsel tipolojilere uyan cinayetler işlemekte iken, fiziksel istismara maruz kalmış katiller cinayetlerini aşırı düzeyde şiddet içerecek şekilde gerçekleştiriyor."


Onur Okan, Çocukluk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:43 Kaynak: DHA
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