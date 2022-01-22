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Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları - Son Dakika

Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları

22.01.2022 13:36

Adana'da fırında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mücahit Toraman'ın, kendisini vuran şahıslarla birlikte çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta, genç adamın husumetlisi ve katili ile yemek masasında oturduğu görülüyor.

12 Ocak günü saat 08.30 sıralarında Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana gelen olayda poğaça almak için fırına giden Mücahit Toraman, yemek için otomobille dışarı çıkan husumetlisi Rıfat Ö. ile arkadaşları Gökhan Ö. ve Tarık B. ile karşılaştı. Otomobilden inen Rıfat Ö. ile Toraman tartışmaya başladı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar birbirine tabancayla ateş etti. Bu durumu gören Gökhan Ö'de otomobilden inip Toraman'a doğru ateş etmeye başladı. Toraman vurularak kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi yeniden olay yerine gelen şüpheliler, otomobille Toraman'ı bir özel hastaneye bırakıp kayıplara karıştı. Ameliyata alınan Mücahit Toraman kurtarılamadı.

SAKLANDIKLARI ADRESLER BELİRLENDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin saklandıkları adresleri belirledi. Ekipler, düzenlenen operasyonla şüphelilerden Gökhan Ö. ve Tarık B. ile onların saklanmasına yardımcı olan Arif Ö.'yü gözaltına aldı. Rıfat Ö. ise bulunamadı. Emniyete götürülen şüphelilerden Gökhan Ö. ile Tarık B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Arif Ö. ise 10 bin TL kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Rıfat Ö.'nün yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

YAN YANA FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mücahit Toraman'ın kendisini vuran şahıslarla yan yana olduğu bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta Toraman'ın husumetlisi Rıfat Ö. ve katili Gökhan Ö. ile yemek masasında oturduğu görüldü.

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Saldırı, Seyhan, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları - Son Dakika
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