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KATIRCIOĞLU: ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ - Son Dakika

KATIRCIOĞLU: ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

14.01.2022 17:09

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu üyeleri, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu üyeleri, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti. Komisyon Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, çocuğun üstün yararı ve geleceği için çalışmalar yapacaklarını söyledi. Heyet, babasının ağladığı için darbettiği, beyin kanaması geçiren Cihan bebeği de ziyaret etti.

TBMM İnsan Hakları İnceleme ve Çocuk Hakları Alt Komisyonu'ndan 10 milletvekili ve diğer görevliler, babası Yunus Göç tarafından 29 Kasım günü ağladığı için babası tarafından darbedilen 2 aylık Cihan bebeği ziyaret etmek ve incelemelerde bulunmak üzere dün Gaziantep'e geldi. Heyet, alıdığı darbelerle beyin kanaması geçiren ve tedavisinin ardından annesi Semra Göç'e teslim edilen Cihan bebeği, ziyaret edip sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Heyet, kentteki çocuk haklarıyla ilgili çalışmaları yerinde incelemek ve çeşitli toplantılar gerçekleştirmek için Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

Gaziantep Valiliğindeki toplantı sonrası açıklama yapan Komisyon Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, komisyonun öncelikli çalışma alanının çocuk işçiliğiyle mücadele olarak başladığını ve şu anda şiddetin birinci madde olduğunu söyledi. Katırcıoğlu, şöyle konuştu:

"Gazi şehrimizi üzücü bir olay üzerine ziyaret ediyoruz. Cihan Göç bebeğimiz için bizi üzen ve gözlerimizi yaşartan bir olay nedeniyle buradayız. Dün itibarıyla meclisimizde incelemelerimizi yaptık. Cihan Göç bebeğimize gittik. Annesi ve ailesiyle görüştük. Yaşanılan süreçleri çocuk hakları alt komisyonu olarak inceledik. Yapılan incelemeler noktasında devlet millet birlikteliğinin ve uyumunun ne kadar önemli olduğunu, ortak paydanın hizmet, şehir, ülke olduğunun çok güzel bir örneğine şahit olduk. Şiddetle mücadele noktasında kimden, kime, nerede ve ne şekilde olduğuna bakılmaksızın şiddete karşı bu şehirde güzel bir duruş sergileniyor. Örnek bir duruş ve süreç takip edilmiş. Komisyonumuz öncelikli çalışma çocuk işçiliğiyle mücadele olarak başladı. Şiddet birinci maddemiz oldu. Bir insanlık suçu ve bir vahşet haliyle mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bugün Gaziantep'te ve diğer illerde de görüyoruz. Çocuğumuzun üstün yararı için ve çocuğumuzun, ülkemizin geleceği için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz. Devlet, millet, gönül birliğinin bütün Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum. İncelemelerimiz devam edecek."

KATIRCIOĞLU: ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ
KATIRCIOĞLU: ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ
KATIRCIOĞLU: ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ
KATIRCIOĞLU: ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ
KATIRCIOĞLU: ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ
KATIRCIOĞLU: ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ
KATIRCIOĞLU: ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

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İnsan Hakları, Gaziantep, Çocuk, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KATIRCIOĞLU: ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KATIRCIOĞLU: ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ - Son Dakika
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