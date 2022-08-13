Vivo Y22 Geekbench'te görüntülendi! İşte özellikleri - Son Dakika
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Vivo Y22 Geekbench'te görüntülendi! İşte özellikleri

13.08.2022 15:02
Vivo Y22 Geekbench'te görüntülendi! İşte özellikleri

Katlanabilir akıllı telefon dünyasına önemli oyuncular kazandırmak isteyen Vivo, bir yandan da Vivo Y22 modeli için gün sayıyor

Ürettiği akıllı telefonlarla önemli bir kullanıcı kitlesi oluşturan Vivo, özellikle orta seviyedeki modelleriyle akıllı telefon piyasasında kendine yer buluyor. Son dönemde tırmanışa geçen şirket, fiyat performans ürünü olarak tanımlanabilecek Vivo Y22 için son viraja girmiş durumda.

Vivo Y22, MediaTek'in Helio G85 yonga setiyle gelecek

Vivo, geniş bir Y serisiyle akıllı telefon dünyasındaki payını arttırmayı hedefliyor. Şirket, bu ay içerisinde Vivo Y22 modelini tanıtacak. Cihaz, resmi olarak sahne almadan önce performans arenası Geekbench'te görüntülendi.

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Vivo, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında serinin selefi olan Y21 modelini Helio P35 işlemci ile tanıtmıştı. Şirket, işlemci koltuğunda yine MediaTek'e güveniyor. Yeni cihazda Helio G85 yonga seti bulunacak. Platformda V2207 ismiyle yer alan model, çoklu çekirdek performansında 1220 derecesine ulaştı.

Vivo Y22 Geekbench'te görüntülendi! İşte özellikleri

Elde edilen bilgiler ışığında modelin bazı özellikleri de netleşti. Model, iddialı denebilecek bir özellikle kullanıcılarının karşısına çıkmayacak. Yeni Vivo modeli selefinde olduğu gibi 4 GB RAM ile birlikte geliyor. Ayrıca cihaz, kutudan Android 12 ile birlikte çıkacak.

Vivo Y22 Geekbench'te görüntülendi! İşte özellikleri

Yeni Vivo modeli,  60 Hz yenileme hızına sahip 6.44 inç 720×1600 LCD dokunmatik ekran ile geliyor. Ekranın üzerinde bulunan çentikte 8 megapiksellik bir özçekim kamerası bulunuyor. Ayrıca 18W şarj destekli 5.000 mAh pile sahip olacak. Bu arada şirket, 2013 yılında da aynı isimde bir modelini tanıtmıştı. Cihazın Türkiye'ye de gelebilme ihtimali var.

Model hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

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Kaynak: Shiftdelete

Vivo, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Vivo Y22 Geekbench'te görüntülendi! İşte özellikleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vivo Y22 Geekbench'te görüntülendi! İşte özellikleri - Son Dakika
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