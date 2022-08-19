Katlanabilir Akıllı Telefon Pazarı Bu Yıl %73 Büyüyeceği Açıklandı - Son Dakika
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Katlanabilir Akıllı Telefon Pazarı Bu Yıl %73 Büyüyeceği Açıklandı

19.08.2022 23:50
Katlanabilir Akıllı Telefon Pazarı Bu Yıl %73 Büyüyeceği Açıklandı

Samsung, Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4 bu ayın başlarında piyasaya sürüldü ve şirketin katlanabilir segmentteki pazar payını daha da ileriye taşıdığı söyleniyor.

Samsung, bu ayın başlarında en yeni Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 katlanabilir akıllı telefonlarını tüm dünyada piyasaya sürdü. Samsung'un ardından Xiaomi, Mix Fold 2 katlanabilir akıllı telefonunu tanıttı ve Motorola, 2022 Moto Razr flip telefon ile piyasada yerini aldı.

Piyasadaki birçok yeni seçenekle birlikte Counterpoint Research'ten bir rapor, katlanabilir akıllı telefon pazarının bu yıl yüzde 75 büyüyebileceğini söyledi.

Rapora göre, katlanabilir akıllı telefonlar segmenti, bu yıl 16 milyon sevkiyat görecek ve önceki yılın 9 milyon sevkiyatına göre yüzde 75 büyüyecek.

Katlanabilir Akıllı Telefon Pazarı Bu Yıl %73 Büyüyeceği Açıklandı

Katlanabilir Akıllı Telefon Pazarı Bu Yıl %73 Büyüyeceği Açıklandı

Raporda ayrıca ilk yarıda Samsung'un Galaxy Z Fold akıllı telefonuyla katlanabilir kategoride liderliğini yaptığı, ardından küresel pazarlarda Huawei ve Oppo'nun takip ettiği belirtildi. Samsung, segmentte yüzde 62'lik bir pazar payı elde etti ve şimdi küresel pazarlarda yeni Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4 cihazlarıyla bu yıl yüzde 80'e çıkması bekleniyor.

Katlanabilirler, geleneksel olarak çubuk tipi form faktörleri tarafından yönetilen akıllı telefonlara yalnızca yeni bir tasarım getirmekle kalmıyor, aynı zamanda daha fazla ekran alanı sağlıyor. Counterpoint Research'in raporunda, özellikle medya, eğlence ve iş alanlarında genişleyen akıllı telefon kullanım vakalarıyla bunun önemi artıyor dedi.

Katlanabilir Akıllı Telefon Pazarı Bu Yıl %73 Büyüyeceği Açıklandı

Samsung'un katlanabilir segmentteki hakimiyeti de rekabet eksikliğinden kaynaklanıyor. Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4, küresel pazarlarda satılan tek cihazlardır. Vivo, Xiaomi, Oppo, Huawei gibi markaların katlanabilir akıllı telefonları olsa da satışları çoğunlukla Çin pazarlarıyla sınırlıdır. Bu da pazarda Samsung markasının gücünü gösteriyor.

Motorola'nın Moto Razr 2022 modeli de yalnızca şu anda Çin'de piyasaya sürüldü, ancak önceki nesillerinde Moto Razr, küresel pazarlarda Samsung Galaxy Z Flip kadar uzun süre dayanamadı.

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Kaynak: Tekmoloji

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Katlanabilir Akıllı Telefon Pazarı Bu Yıl %73 Büyüyeceği Açıklandı - Son Dakika

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