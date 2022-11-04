Samsung, Apple'ın bir sonraki hamlesini duyurdu! Katlanabilir ekrana sahip iPad'ler geliyor

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Geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen iPad Pro modeli Apple şirketinden katlanabilir ekrana sahip bir model bekleyen kullanıcıları biraz hayal kırıklığına uğrattı. Samsung yakın zamanda yaptığı bir toplantı sırasında tedarikçilerine 2024 yılında Apple'ın katlanabilir ekrana sahip bir cihaz piyasaya sürmesini beklediğini aktardı.

The Elec'e göre Güney Koreli teknoloji devi Samsung, tedarikçilerine toplantı sırasında Apple'ın 2024 yılında katlanabilir cihazlar üreteceğini ancak akıllı telefonlar yerine önce dizüstü bilgisayar ve tabletler ile bu piyasaya girmesini beklediğini iletti.

Aynı toplantı sırasında Samsung, katlanabilir cihaz pazarının 2025 yılına kadar yılda %80 büyümesini beklediğini belirtti. Güney Koreli teknoloji devinin bu beklentisinin sebebiApple'ın katlanabilir elektronik cihaz pazarına 2024'de girecek olmasından kaynaklı olabilir.

Toplantıda gelecekte katlanabilir cihazlarla ilgili yapmak istediği iyileştirmelerin bazılarını da ayrıntılı olarak açıklayan Samsung, öncelikli hedeflerinin ekranın katlanmasından kaynaklı ekran yüzeyinde oluşan kırışıklığın belirginliğini azaltmak olduğunu. Bunu yaparken de kameraları geliştirerek, katlanabilir cihazları daha ince, daha hafif ve daha dayanıklı hale getirmenin öncelikli hedefleri olduğunu belirtti.