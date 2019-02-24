Son Dakika Haberleri: Katlanabilir Ekranlı 5g Destekli Telefon: Huawei Mate X

Katlanabilir Ekranlı 5g Destekli Telefon: Huawei Mate X

1 saat önce

Dünyanın hem katlanabilir ekranlı hem de 5G destekli ilk telefonu olan Huawei Mate X, Barselona'da düzenlenen MWC öncesinde düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Dünyanın hem katlanabilir ekranlı hem de 5G destekli ilk telefonu olan Huawei Mate X, Barselona'da düzenlenen MWC öncesinde düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Yerinde görme imkanı bulduğumuz telefon, benzerlerinin aksine ergonomik bir kullanım sunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 09:14 Kaynak: Youtube

Barselona, Huawei, Genel
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