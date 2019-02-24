Katlanabilir Ekranlı 5g Destekli Telefon: Huawei Mate X
1 saat önce
Dünyanın hem katlanabilir ekranlı hem de 5G destekli ilk telefonu olan Huawei Mate X, Barselona'da düzenlenen MWC öncesinde düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.
Dünyanın hem katlanabilir ekranlı hem de 5G destekli ilk telefonu olan Huawei
Mate X, Barselona
'da düzenlenen MWC öncesinde düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Yerinde görme imkanı bulduğumuz telefon, benzerlerinin aksine ergonomik bir kullanım sunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 09:14 Kaynak: Youtube
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