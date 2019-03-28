Son Dakika Haberleri: Katlanabilir Ekranlı Samsung Galaxy Fold'un Test Videosu Yayınlandı

Katlanabilir Ekranlı Samsung Galaxy Fold'un Test Videosu Yayınlandı

1 saat önce

Katlanabilir ekranlı Samsung Galaxy Fold'un test videosu yayınlandı.

Katlanabilir Ekranlı Samsung Galaxy Fold'un Test Videosu Yayınlandı, System.String[]
Katlanabilir ekranlı Samsung Galaxy Fold'un test videosu yayınlandı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, hem bir akıllı telefon hem de bir tablet olarak kullanılabilen yeni katlanabilir ekranlı Galaxy Fold, kullanıcılara farklı bir mobil deneyim yaşatacak.

Oyun oynama, video izleme, internette gezinme ve aynı anda birden fazla uygulamayı çalıştırma konularında dikkat çekici bir çözüm sunan Galaxy Fold'un kullanıcılarla buluşmasına çok az zaman kaldı.

Samsung, en gelişmiş güvenilirlik laboratuvarlarında Galaxy Fold'u geniş kapsamlı testlere tabi tuttu. Bu dayanıklılık testlerinden birisi de katlanma testi oldu.

Katlanma testinde cihazlar 200 bin kez açılıp kapatılıyor. Bu rakam, bir telefonun yaklaşık 5 yıl boyunca günde 100 defa açılıp kapatılmasına denk düşüyor. Testin tamamlanması bir hafta sürüyor.

Samsung, yeni katlanabilir sonsuz ekranının ve menteşeli tasarımının dayanıklılığından emin olmak için böyle bir karar aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:59 Kaynak: AA

Samsung Galaxy, Samsung, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuyumculuk Sektöründe Taksit Sevinci Para Karşılığı İlişki Bahanesiyle Anlaştığı Kadını Koltuğa Bağlayıp Gasp Etti Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar Fiyatı Bin Liraya Kadar Çıkan Rahibe Fizan Tavuk Cinsini Görenler Hayran Kalıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 16:30:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Katlanabilir Ekranlı Samsung Galaxy Fold'un Test Videosu Yayınlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]