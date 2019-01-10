Katlanabilir Telefon Royole Flexpai Elimizde! | Ces 2019
15 dakika önce
#CES #CES2019 Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES bu yıl kapılarını 8-11 Ocak tarihleri arasında açtı.
#CES #CES2019
Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES bu yıl kapılarını 8-11 Ocak tarihleri arasında açtı. Fuarda sergilenen ürünler arasında yer alan Royole'nin katlanabilir akıllı telefonu katılımcılardan büyük ilgi gördü.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:09 Kaynak: Youtube
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