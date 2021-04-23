Katlanan bayrağı düzeltirken kendilerini tehlikeye attılar - Son Dakika

Katlanan bayrağı düzeltirken kendilerini tehlikeye attılar
23.04.2021 23:22
Yozgat'ta bir grup gencin katlanan bayrağı düzeltmek için kendilerini tehlikeye attığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.
Yozgat'ta bir grup gencin katlanan bayrağı düzeltmek için kendilerini tehlikeye attığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.
İzleyenlere gurur veren görüntüler Yozgat'ta şehir merkezinde bulunan Yavuz Selim İlköğretim Okulu'nda çekildi. Okulun dış cephesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile asılan Türk bayrağı rüzgarın etkisi ile katlandı. Mahallenin gençleri katlanan bayrağı düzeltmek için pencerenin korkuluklarına tırmandı ancak bayrağa uzanamadılar. Bu kez bir genç kendisini tehlikeye atarak, korkuluklara tırmanan arkadaşının omuzlarına çıktı ve Türk bayrağını düzeltmeyi başardı. Bu anlar şahit olan bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. - YOZGAT
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