Son Dakika Haberleri: Katledilen 2 Türk Kızının Kimlikleri Açıklandı

Katledilen 2 Türk Kızının Kimlikleri Açıklandı

28 dakika önce

Ukrayna'nın Harkov kentinde ölü bulunan 2 Türk kızının Buket Y. ve Zeynep H. olduğu açıklandı.

Katledilen 2 Türk Kızının Kimlikleri Açıklandı, System.String[]
Ukrayna'nın Harkov kentinde ölü bulunan 2 Türk kızının Buket Y. ve Zeynep H. olduğu açıklandı. Ukrayna'nın Harkov kentinde ölü olarak bulunan 2 Türk kızının kimlikleri açıklandı. Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi olan 20 ve 22 yaşlarındaki iki Türk vatandaşının Buket Y. ve Zeynep H. olduğu açıklandı. Konuyla ilgili soruşturma devam ederken, Ukrayna basınına yansıyan haberlerde öldürülen kızlardan birisinin ailesini eski erkek arkadaşı tarafından takip edildiği konusunda bilgilendirdiği iddia edildi.

(Evren Damyan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:06 Kaynak: İHA

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