Katledilen 2 Türk Kızının Kimlikleri Açıklandı
28 dakika önce
Ukrayna'nın Harkov kentinde ölü bulunan 2 Türk kızının Buket Y. ve Zeynep H. olduğu açıklandı.
Ukrayna
'nın Harkov kentinde ölü bulunan 2 Türk kızının Buket Y. ve Zeynep H. olduğu açıklandı. Ukrayna'nın Harkov kentinde ölü olarak bulunan 2 Türk kızının kimlikleri açıklandı. Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi olan 20 ve 22 yaşlarındaki iki Türk vatandaşının Buket Y. ve Zeynep H. olduğu açıklandı. Konuyla ilgili soruşturma devam ederken, Ukrayna basınına yansıyan haberlerde öldürülen kızlardan birisinin ailesini eski erkek arkadaşı tarafından takip edildiği konusunda bilgilendirdiği iddia edildi.
(Evren
Damyan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:06 Kaynak: İHA
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