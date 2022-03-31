Köy evi katliamında yeni detaylar: 4 kişinin öldürüldüğü katliamda, camlar ve duvarlar kana bulanmış! - Son Dakika
Üye Girişi

Köy evi katliamında yeni detaylar: 4 kişinin öldürüldüğü katliamda, camlar ve duvarlar kana bulanmış!

31.03.2022 10:12
Köy evi katliamında yeni detaylar: 4 kişinin öldürüldüğü katliamda, camlar ve duvarlar kana bulanmış!

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde katledilen ailenin yakını konuştu. Evde ölü bulunan Mehmet Güner'in torunu Gizem Tunçer, "Duvarlarda, camlarda kan var ve evin her yeri dağılmış" dedi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde aynı aileden 4 kişinin ölümüne ilişkin yapılan çalışmalarda 1 kişi tutuklanırken evlerinde ölü bulunan Mehmet Güner'in torunu Gizem Tunçer, katliamın yaşandığı evde her şeyin dağıtıldığı söyledi.

Tunçer evde duvarların ve camların kana bulandığını belirterek, "Hepimiz üzgünüz. Ne olduğunu neler yapıldığını bilmiyoruz. Belki de hiç uğruna katledildiler... Sabah önce eşime söylemişler ben sonradan öğrendim. Baştan bana sadece Anıl'ın vurulduğunu söylendi. Sonra ben her şeyi gidince öğrendim... Sadece duvarlarda, camlarda kan var. Dedemin olduğu tarafı hiç görmedik. Ama her yeri dağıtmışlar. Nasıl kıydılar hiç bilmiyorum. Söylenecek çok şey var ama söyleyemiyorum" dedi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde ateşli silahlar ile öldürülen 4 kişilik ailenin faillerinin bulunmasına yönelik yapılan çalışmada 2 şüpheli tespit edilmişti. Şüphelilerden biri olayın yaşandığı köyde diğeri ise Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalanmıştı. Şahsın Çorlu ilçesindeki evinde yapılan aramalarda kanlı bez ve 2 silah ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Adliyede mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden B.E. tutuklandı. Tutuklanan şüpheli sağlık kontrolünün ardından cezaevine götürüldü.

YÜZÜ KESİCİ ALETLE DEFALARCA KESİLMİŞ

Güner ailesinin ön otopsi raporu tamamlanırken yapılan iddialara göre, ailenin çocuğu Anıl Güner'in yüzünün defalarca kesici aletle kesildiği, diğer aile bireylerinin de silahla başından vurulduğu öğrenildi.

Öldürülen Anıl Güner'in olaydan önce köy kahvesinde "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" dediği de köy halkı arasında konuşuluyor.

YORUMLAR
500
Katledilen ailenin torunu konuştu: 'Camlar, duvarlar kana bulanmış' Katledilen ailenin torunu konuştu: 'Camlar, duvarlar kana bulanmış' Son dakika haber | 4 kişinin vahşice öldürüldüğü aile katliamında şok detaylar: '1 milyon liralık altın yaptırdım' demiş Son dakika haber | 4 kişinin vahşice öldürüldüğü aile katliamında şok detaylar: '1 milyon liralık altın yaptırdım' demiş

Mehmet Güner, Uzunköprü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Köy evi katliamında yeni detaylar: 4 kişinin öldürüldüğü katliamda, camlar ve duvarlar kana bulanmış! - Son Dakika


Son Dakika
10:44 Reçel yapmak için yol kenarındaki ağaçtan meyve topluyorlardı! 3 kişi hayatını kaybetti
10:37 Feci kazada TIR'a çarpan otomobil alev aldı! Araçtan çıkamayan sürücü yanarak can verdi
10:36 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklama: Putin Türkiye'ye gelecek!
10:12 Köy evi katliamında yeni detaylar: 4 kişinin öldürüldüğü katliamda, camlar ve duvarlar kana bulanmış!
10:34 Eko İklim Zirvesi'nde TSK'nin geri dönüşümle birlikte milli ekonomiye kazandırdığı ürünler sergileniyor
10:26 Amasya'da profesör, doktoru dövdü: Daha önce de hekimlere silah ruhsatı istemiş!
10:20 Dün yayın hayatına yeni başlayan Kara Tahta'da neler oldu? Atlas'ın neden döndüğü anlaşıldı
10:13 Uzlaşma sağlandı, yaptırım ihtimali ortadan kalktı! Fenerbahçe'ye UEFA'dan güzel haber
10:13 Dış ticaret açığı şubat ayında yüzde 135,5 arttı
10:04 ABD'nin rezerv hamlesiyle brent petrol geriledi! Şu sıralar 107 dolardan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 10:48:36. #1.11#
SON DAKİKA: Köy evi katliamında yeni detaylar: 4 kişinin öldürüldüğü katliamda, camlar ve duvarlar kana bulanmış! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement