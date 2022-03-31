Köy evi katliamında yeni detaylar: 4 kişinin öldürüldüğü katliamda, camlar ve duvarlar kana bulanmış! - Son Dakika

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde aynı aileden 4 kişinin ölümüne ilişkin yapılan çalışmalarda 1 kişi tutuklanırken evlerinde ölü bulunan Mehmet Güner'in torunu Gizem Tunçer, katliamın yaşandığı evde her şeyin dağıtıldığı söyledi.

Tunçer evde duvarların ve camların kana bulandığını belirterek, "Hepimiz üzgünüz. Ne olduğunu neler yapıldığını bilmiyoruz. Belki de hiç uğruna katledildiler... Sabah önce eşime söylemişler ben sonradan öğrendim. Baştan bana sadece Anıl'ın vurulduğunu söylendi. Sonra ben her şeyi gidince öğrendim... Sadece duvarlarda, camlarda kan var. Dedemin olduğu tarafı hiç görmedik. Ama her yeri dağıtmışlar. Nasıl kıydılar hiç bilmiyorum. Söylenecek çok şey var ama söyleyemiyorum" dedi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde ateşli silahlar ile öldürülen 4 kişilik ailenin faillerinin bulunmasına yönelik yapılan çalışmada 2 şüpheli tespit edilmişti. Şüphelilerden biri olayın yaşandığı köyde diğeri ise Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalanmıştı. Şahsın Çorlu ilçesindeki evinde yapılan aramalarda kanlı bez ve 2 silah ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Adliyede mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden B.E. tutuklandı. Tutuklanan şüpheli sağlık kontrolünün ardından cezaevine götürüldü.

YÜZÜ KESİCİ ALETLE DEFALARCA KESİLMİŞ

Güner ailesinin ön otopsi raporu tamamlanırken yapılan iddialara göre, ailenin çocuğu Anıl Güner'in yüzünün defalarca kesici aletle kesildiği, diğer aile bireylerinin de silahla başından vurulduğu öğrenildi.

Öldürülen Anıl Güner'in olaydan önce köy kahvesinde "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" dediği de köy halkı arasında konuşuluyor.