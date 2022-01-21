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Katledilen hemşire Ömür Erez'in kızının tabut başındaki hali kahretti - Son Dakika

Katledilen hemşire Ömür Erez'in kızının tabut başındaki hali kahretti

21.01.2022 17:35

Kartal'daki Aile Sağlık Merkezi'nde görevli hemşire Ömür Erez, önceki gün Rahmi Uygun tarafından silahla başından vurularak katledildi. Erez, bugün sevenlerinin gözyaşları arasında sonsuzluğa uğurlandı. Erez'in 10 yaşındaki kızının tabut başındaki hali ise görenleri hüzünlendirdi.

Kartal'da önceki gün yaşanan olay, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Sağlık ocağında görev yapan hemşire Ömür Erez kendisini uzun süredir rahatsız eden Rahmi Uygun'un silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. Hayatını kaybeden Erez'in cenazesi Kartal Hacı Ahmet Camii'nde kılınan cenaze namazın ardından defnedilmek üzere Kocaeli Dilovası'na gönderildi.

Anneye en acı veda! Katledilen hemşire Ömür Erez'in kızının tabut başındaki hali kahretti

ANNESİ VE KIZI, TABUTU BAŞINDAN AYRILMADI

Genç hemşirenin cenazesine annesi Gülsüm Erez, 10 yaşındaki kızı Buğlem Erez ve kardeşi Menderes Erez ve Kartal Kaymakamı Abdullah Demir başta olmak üzere çok sayıda STK temsilcisi ve vatandaşlar katıldı. Gözyaşları içinde kılınan cenaze namazı sonrası Erez'in tabutu omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü. Hemşire Ömür Erez'in cansız bedeni defnedilmek üzere babasının da mezarının bulunduğu Kocaeli Dilovası'na götürüldü.

Anneye en acı veda! Katledilen hemşire Ömür Erez'in kızının tabut başındaki hali kahretti

KIZININ HALİ KAHRETTİ

Erez'in 10 yaşındaki kızı Buğlem Erez'in annesine son vedası ise görenleri kahretti. Küçük kız, annesinin tabutunun başından bir an olsun bile ayrılmadı.

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Dilovası, Türkiye, Cenaze, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Katledilen hemşire Ömür Erez'in kızının tabut başındaki hali kahretti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Katledilen hemşire Ömür Erez'in kızının tabut başındaki hali kahretti - Son Dakika
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