Katledilen kardeşinin duruşmasında tercümanı jiletle yaralamıştı, ifadesi ortaya çıktı

Tercümanı, kız kardeşini katleden şahıs sanmış

KOCAELİ - Kocaeli'de yabancı uyruklu şahıs tarafından adım adım takip edilen ve başına taşla vurularak öldürülen 17 yaşındaki Ayşegül Aydın'ın duruşmasında tercümanı jiletle yaralayarak tutuklanan ağabey Esat Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı. Aydın'ın ifadesinde, "Tercüman yabancı dilde konuştuğu için onu kardeşimi katleden sanık zannettim" dediği öğrenildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Ayşegül Aydın isimli genç kız, 12 Temmuz 2021'de evinin yakınındaki ormanlık alanda kendisini adım adım takip eden yabancı uyruklu Muhammed A.'nın saldırısına uğramış, yaklaşık 5 ay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Gözaltına Muhammet A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

22 Eylül tarihinde Muhammed A.'nın Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına başlanmış, sanığın savunmasında "Ben yapmadım, kendisi düştü" demesinin ardından aile duruma tepki göstermişti. Sanığın bu sözlerinin ardından sinirlerine hakim olamayan ağabey Esat Aydın ise duruşma salonuna soktuğu kesici alet ile tercümana saldırmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Tercümanı, kardeşini katleden şahıs sanmış

Tercümanı yaralayan ağabey Esat Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, kardeşine yapılan zulmü hazmedemediğini ve duruşmaya cüzdanının içine koyduğu jiletle girdiğini aktaran Esat Aydın, "Daha önce mahkemeye hiç katılmadığım için buradaki işleyişi bilmiyordum. Sanığı daha önce görmemiştim. Sanık duruşmaya görüntülü olarak katılmış. Duruşmada bir de tercüman varmış. Tercüman yabancı dilde konuştuğu için onu kardeşimi katleden sanık zannettim. Yanımda getirdiğim jilet ile tercümanı yaraladım. Amacım öldürmek değildi. Bir çalışanı yaraladığım için üzgünüm. Çok pişmanım" dedi.