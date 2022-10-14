Katledilen kardeşinin duruşmasında tercümanı jiletle yaralamıştı, ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Katledilen kardeşinin duruşmasında tercümanı jiletle yaralamıştı, ifadesi ortaya çıktı

14.10.2022 00:57
Katledilen kardeşinin duruşmasında tercümanı jiletle yaralamıştı, ifadesi ortaya çıktı

Kocaeli'de yabancı uyruklu şahıs tarafından adım adım takip edilen ve başına taşla vurularak öldürülen 17 yaşındaki Ayşegül Aydın'ın duruşmasında tercümanı jiletle yaralayarak tutuklanan ağabeyinin ifadesi ortaya çıktı.

Kocaeli'de yabancı uyruklu şahıs tarafından adım adım takip edilen ve başına taşla vurularak öldürülen 17 yaşındaki Ayşegül Aydın'ın duruşmasında tercümanı jiletle yaralayarak tutuklanan ağabeyinin ifadesi ortaya çıktı. Ağabeyin "Tercüman yabancı dilde konuştuğu için onu kardeşimi katleden sanık zannettim" dediği öğrenildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Ayşegül Aydın isimli genç kız, 12 Temmuz 2021'de evinin yakınındaki ormanlık alanda kendisini adım adım takip eden yabancı uyruklu Muhammed A.'nın saldırısına uğramış ve yaklaşık 5 ay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan Muhammed A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. 22 Eylül tarihinde Muhammed A.'nın Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanmış, sanığın "Ben yapmadım, kendisi düştü" sözlerine aile tepki göstermişti. Sanığın bu sözlerinin ardından sinirlerine hakim olamayan ağabey Esat Aydın ise duruşma salonuna soktuğu kesici aletle tercümana saldırmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Tercümanı kardeşini katleden şahıs sanmış

Tercümanı yaralayan ağabey Esat Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde kardeşine yapılan zulmü hazmedemediğini ve duruşmaya cüzdanının içine koyduğu jiletle girdiğini aktaran Esat Aydın, "Daha önce mahkemeye hiç katılmadığım için buradaki işleyişi bilmiyordum. Sanığı daha önce görmemiştim. Sanık duruşmaya görüntülü olarak katılmış. Duruşmada bir de tercüman varmış. Tercüman yabancı dilde konuştuğu için onu kardeşimi katleden sanık zannettim. Yanımda getirdiğim jiletle tercümanı yaraladım. Amacım öldürmek değildi. Bir çalışanı yaraladığım için üzgünüm. Çok pişmanım" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Ayşegül Aydın, Kocaeli, Gebze, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Katledilen kardeşinin duruşmasında tercümanı jiletle yaralamıştı, ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

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