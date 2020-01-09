Katledilen orman alanında limon fidanları ortaya çıktı - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı eski Mezitli mahallesinde geçtiğimiz günlerde, bir gecede bin 511 çam ağacının kesildiği orman arazisinde, kesilen ağaçların arasına dikilmiş limon fidanları ortaya çıktı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Deniz manzarası bulunan ve yeni yapılacak olan Mezitli Devlet Hastanesinin yanı başındaki arazide yaşanan katliamın ardından limon bahçesi yapılmaya başlanmış" dedi.



Eski Mezitli Mahallesinde katledilen 72 dönüm ormanlık alanla ilgili kamuoyu tepkisi devam ederken, Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamada, bin 511 ağacın kesildiği alanla ilgili Başkan Neşet Tarhan'ın dile getirdiği en kötü senaryonun gerçekleşmeye başladığına dikkat çekildi. Eski Mezitli Mahallesi Muhtarı Veysel Gılıçoğlu ile birlikte alanda inceleme yapan Başkan Tarhan, kesilen çam ağaçlarının arasında limon fidanları dikildiğini tespit etti.



"Katliam müzesi olmalı"



Katliamı gerçekleştirenlerin gösterdikleri cüret karşısında kanının donduğunu ifade eden Muhtar Gılıçoğlu, "Tüm tepiklere rağmen bunu nasıl yapabiliyorlar. Söyleyecek çok fazla bir şey bulamıyor insan. Bence bu kesilen ağaçlar katliam müzesi olarak belirlenmeli ve tüm insanlara gösterilmeli. Böyle bir şeyden ders alınmasının başka yolu yok. Söylenecek söz de kalmıyor. Yasa neyi gerektiriyorsa bir an önce yapılmalı" dedi.



"Kesilen çam ağaçları yerde yatarken limon fidanları dikilmiş"



Eski Mezitli Mahallesinde kesilen alanı kontrol etmek amacıyla yeniden bölgeye geldiği bilgisini veren Başkan Tarhan da gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini dile getirdi. Kesilen çam ağaçları yerde yatarken yerlerine limon fidanlarının dikildiğinin altını çizen Başkan Tarhan, "Deniz manzarası bulunan ve yeni yapılacak olan Mezitli Devlet Hastanesinin yanı başındaki arazide yaşanan katliamın ardından limon bahçesi yapılmaya başlanmış. Belki de daha ağaçlar kesilmeden bu limonlar dikildi ve ağaçlar kesilince ortaya çıktı. Mersin'in en güzel yeri ve yakın gelecekte en değerli alanı da olacak. Deniz ve vadi manzarasıyla ormanlar katlediliyor ve tüm tepkilere rağmen limon bahçesi yapılıyor. Yasal ya da yasal olmayan bir biçimde imara açıldığı zaman çok daha değerli bir alana sahip olacaklar" diye konuştu.



"Yetkili kurumlar el koymazsa bu tür katliamlar devam edecek"



Daha önce de bölgede benzer olayların yaşandığına dikkat çeken Tarhan, 2017 yılında 50 dönümlük bir alanda da benzer bir katliam yaşandığını anımsattı. O zaman da benzer kamuoyu tepisi oluştuğunu, ancak o alanın limon bahçesi olmaktan kurtulamadığını belirten Tarhan, "Yasadışı bir şekilde art niyetli kişiler alanı zapt etti. Maalesef önleyemedik. Bu bölgede görülen narenciye bahçelerinin tamamına yakını aynı şekilde talan edilen alanlardan oluşuyor. Orman arazisi ya da hazine arazisi, hiçbir şekilde burasının talan edilmesine izin vermemek gerekiyor, çünkü bu alanda 82 milyon vatandaşımızın hakkı var. Artık yaşanan sel olayları, afetler, daha temiz nefes ve çevre gibi olaylardan vazgeçtik ama hazine ve orman arazilerini koruyamaz hale geldik. Bu Mersin'de de Türkiye'de de var. Elbette ki, takipçisi olacağız ama yetkili kurumlar şimdi ve daha önce talan edilen ne kadar alan varsa hepsine el koyup art niyetli kişilerin kullanımının önüne geçmezlerse maalesef bu tür katliamlar devam edecek. Bundan ders almalarını gerektirecek gerekirse yasal düzenleme yapılmalı ve bu talanın önüne geçilmeli. Yoksa bir gerekçe bulunup katliama devam ediliyor. 2017'de yaşlı bir kadın sanık olarak gösterildi ama 50 dönümlük bir alanı bir kadının kestiğine nasıl inanabiliriz. Yine şu an içerisinde bulunduğumuz alanla ilgili yakalanan şahıs sarhoş olduğunu kendinde değilken kestiğini iddia ediyor. Sarhoş bir insanın bir gecede bin 511 ağacı kestiği nasıl söylenebilir? Bunlar organize olmadan önceden planlanmadan olabilmesi mümkün değil. Bunu küçük cezalarla savuşturamayız. Yanına kar kalması durumunda normal vatandaşı da yozlaştırmaya başlarız. Bunun için devlet arazisinin rant aracı olmasının önüne geçmeliyiz" şeklinde konuştu.



"Vahşet müzesi gibi herkese göstermemiz gerekiyor"



Tüm Mersinlilerin söz konusu alanı görmelerini isteyen Tarhan, "Gerekirse muhtarımıza başvursunlar ya da belediyemizden talepte bulunsunlar, biz otobüs verelim. Bir vahşet müzesi gibi herkese göstermemiz gerekiyor. Her vatandaşın, her çocuğun bunu görmesi gerekiyor. Şu vahşeti görmedikçe bu cinayeti görmenin, anlamının imkanı yok. Biz belediye olarak sadece kaldırımla yolla uğraşamayacağız, orman arazisinin talanının önüne geçmek için her türlü mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN