Katlettikleri her köpek için 1902 TL ödeyecekler - Son Dakika

Katlettikleri her köpek için 1902 TL ödeyecekler

20.10.2020 07:50
Katlettikleri her köpek için 1902 TL ödeyecekler, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı İdriskoru köyünde, bazıları sahipli, 16 köpeği zehirli tavuk ciğeri vererek öldürdüğü belirlenen İ.Y. ve Ç.K. gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı İdriskoru köyünde, bazıları sahipli, 16 köpeği zehirli tavuk ciğeri vererek öldürdüğü belirlenen İ.Y. ve Ç.K. gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü, İ.Y. ve Ç.K.'ya, katlettikleri her köpek için 1902 TL para cezası kesti. Zehirlenen köpeklerden 'Pati' yaşam mücadelesi verirken, İdriskoru köylüleri, başka yerlerden köylerine getirilerek bırakılan köpeklerin kümeslerdeki tavuklara zarar verdiğini, ayrıca kadınlar ile çocuklara da saldırdıklarını ifade ederek, soruna çözüm bulunmasını istedi.

Biga ilçesine bağlı İdriskoru köyünde, önceki gün 16 köpek, zehirli tavuk ciğeri verilmesi sonucu öldü. Hayvanseverlerin tepkisine neden olan olay sonrası jandarma, köpekleri zehirleyerek öldüren İ.Y. ve Ç.K.'yı tespit ederek gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularında suçlarını itiraf etti. İki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu gelişmelerin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü ekipleri, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince, İ.Y. ve Ç.K.'ya zehirleyerek öldürdükleri her köpek için 1902 TL para cezası kesti. İdriskoru köyüne giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü ekipleri, köy kahvesi camına, 'Sokakta yaşayan hayvanlar sahipsiz değildir. Sokaklar yaşam alanlarıdır. Hayvanlara zarar vermek 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince cezai işleme tabidir' yazılı afişler astı.

'KÖPEKLERİ ZEHİRLEYENLER KÖYDEN DEĞİL'İdriskoru Köyü Muhtarı Feyzullah Şahin, "Köyümüz Biga'ya çok yakın olduğundan dolayı buraya dışarıdan köpekler atılıyor. Dişi köpekler de ürediği için köpek sayısı artıyor. Aç kalan köpekler de vatandaşların tavuklarına zarar veriyor. Köpekleri zehirleyenler köyden değil, dışarıdan. Zehri de dışarıya koydukları için çok sayıda köpek zehirlendi. Benim ve bir aza arkadaşımızın kangal köpekleri de zehirlenerek öldü. Köyümüzde toplam 16 köpek zehirlenerek telef oldu. Tabi ki bu köpeklerin zehirlenmesi çok yanlış" dedi.Köy halkı ise köpeklerin zehirlenerek öldürülmesine üzüldüklerini belirtti. Ancak köylerine çok sayıda köpek bırakılmasından da şikayet eden İdriskoru sakinleri, köyde sayıları her geçen gün artan köpeklerin tavuklara zarar verdiğini, kadınlar ve çocuklara da saldırdığını belirterek, yetkililerden bu soruna çözüm bulmalarını istedi. İdriskoru köyünde yaşayan Mahmut Sezen, hayvanları çok sevdiğini belirterek, "Bizim köyümüz asfalt boyunda ve bu yüzden herkes köpeklerini bu köye atıyor. Bazı kişilerin, tavuklara saldırdıkları için bu köpeklerin zehirlendiği söyleniyor. Bu köpekler kadınlara ve çocuklara da saldırmış. Ama bu olay cezasız kalmasın tabii ki. 'Hapis' olmasa da para cezası olsun. 50- 100 bin lira ceza yesin ki bir daha yapmasınlar" dedi. Özcan Kartal isimli vatandaş da "Kendi komşumun avlusundan çıkarken ağzında iki tane tavuk olduğunu gördüm bir köpeğin. Komşularımızın tavuklarına zarar veriyorlar. Yarın bir gün insanlar gelip buradan köy yumurtası almak isteyecek ama tavuklar olmadığı için köy yumurtası da bulamayacaklar. Bu sorunun çözümü belediyelerin barınaklara toplayıp kısırlaştırmasıdır" diye konuştu.Aza İlhan Şiren, "Köpekler kadınlara, çocuklara saldırıyorlar. Vatandaşın birinin de canı yanmış, zehir atmış. Tabii ki doğru bir davranış değil. Ama köyümüzdeki insanlar bu köpekleri seviyor ve elinden geldiğince de karınlarını doyurmaya çalışıyor" dedi.Biga Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (BİSHAK) Başkanı İsmail Hakkı Özarı, köpeklerin zehirlendiğini öğrendikten sonra harekete geçtiklerini belirtip, "Köyde toplam 16 köpek zehirlendi. İki kişi gözaltına alındı ve suçlarını itiraf etmişler. Bu kişileri zehirledikleri köpek başına 1902 lira para cezası kesmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü yetkilileri gelerek işlem yaptı. Olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.'PATİ' YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Geçen cuma günü yaşanan olayda 4 köpeği zehirlenen Mirsad Keskiner ise 'Karabaş' ve 'Karamel' isimli köpeklerinin öldüğünü, 'Pati' isimli köpeğinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu, 'Yumoş' isimli köpeğinin ise tedaviye olumlu yanıt vererek iyileştiğini söyledi. Ölen 2 köpeğini gömdüklerini anlatan Mirsad Keskiner, "Sağlık durumu kötü olan 'Pati'yi şırınga ile besliyoruz. Ancak halen iyileşemedi. Şu an yaşam mücadelesi veriyor. Ama inşallah iyileşecek. Allah'tan umutluyuz. Her geçen gün durumu daha iyiye gidiyor" dedi.


Katlettikleri her köpek için 1902 TL ödeyecekler
Katlettikleri her köpek için 1902 TL ödeyecekler
Katlettikleri her köpek için 1902 TL ödeyecekler
Katlettikleri her köpek için 1902 TL ödeyecekler
Katlettikleri her köpek için 1902 TL ödeyecekler
Katlettikleri her köpek için 1902 TL ödeyecekler
Katlettikleri her köpek için 1902 TL ödeyecekler
Katlettikleri her köpek için 1902 TL ödeyecekler
Katlettikleri her köpek için 1902 TL ödeyecekler
Katlettikleri her köpek için 1902 TL ödeyecekler
Katlettikleri her köpek için 1902 TL ödeyecekler
Katlettikleri her köpek için 1902 TL ödeyecekler
Katlettikleri her köpek için 1902 TL ödeyecekler
Katlettikleri her köpek için 1902 TL ödeyecekler
Katlettikleri her köpek için 1902 TL ödeyecekler

Çanakkale, Köpek, Biga, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Katlettikleri her köpek için 1902 TL ödeyecekler - Son Dakika

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