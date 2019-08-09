Son Dakika Haberleri: Katlı otopark Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak
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Katlı otopark Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak

29 dakika önce

Bilecik Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca katlı otoparkın ücretsiz olacağını bildirdi.

Katlı otopark Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak, System.String[]
Bilecik Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca katlı otoparkın ücretsiz olacağını bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Vatandaşların daha rahat ve kolay bir ulaşım hizmeti alması düşüncesiyle alınan karara göre şehir merkezinde bulunan katlı otopark, bayram boyunca ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet verecek" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK
Kurban Bayramı, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:41 Kaynak: İHA
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