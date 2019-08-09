Katlı otopark Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak
29 dakika önce
Bilecik Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca katlı otoparkın ücretsiz olacağını bildirdi.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:41 Kaynak: İHA
Belediyesi, Kurban Bayramı
boyunca katlı otoparkın ücretsiz olacağını bildirdi.
Yapılan açıklamada, "Vatandaşların daha rahat ve kolay bir ulaşım hizmeti alması düşüncesiyle alınan karara göre şehir merkezinde bulunan katlı otopark, bayram boyunca ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet verecek" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK
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