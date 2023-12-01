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Katliam destekçisi Hillary Clinton'a Filistin dersi! Apar topar okuldan ayrıldı - Son Dakika

Katliam destekçisi Hillary Clinton'a Filistin dersi! Apar topar okuldan ayrıldı

ABD'nin eski First Lady'si ve Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Columbia Üniversitesine ders vermek için gitmişti. Eski First Lady, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Clinton yaptığı açıklamalarda İsrail tarafını desteklediğini net belirtmişti. Bu tutumu Columbia Üniversitesi öğrencileri tarafından tepkiyle karşılandı.

01.12.2023 - 14:38,  Güncelleme: 14:45
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İsrail'in Filistin'deki katliamlarına açıkca destek verdiğini belirten ABD'nin eski First Lady'si ve Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ders vermek için gittiği Columbia Üniversitesin'de büyük tepkiyle kaşrılaştı. Eski First Lady, apar topar okuldan ayrılmak zorunda kaldı.

DERS ALDI, DERS VEREMEDEN GİTTİ

Eski First Lady Hillary Clinton ders vermek için geldiği Columbia Üniversitesinde Gazze eylemiyle karşılaştı. Toplanan öğrenci grubu Clinton'a, "Hillary, Hillary, saklanamazsınız. Soykırımı destekliyorsunuz, yazıklar olsun sana" diye tepki gösterdi. Ders vermeye geldiği okuldan insanlık dersi alan Clinton hızlı adımlarla okuldan ayrıldı.

ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTEYE DE TEPKİ GÖSTERDİ

Eylem için toplanan öğrenci grubu Clinton'a tepki gösterdikten sonra Üniversiteye de tepki gösterdi. Öğrenci grubu, İsrail destekçisi birine kapılarını açmasından dolayı üniversite yönetimine de tepkilerini dile getirdi ve "Columbia'nın elleri kana bulanmış!" diye slogan attılar.

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SON DAKİKA: Katliam destekçisi Hillary Clinton'a Filistin dersi! Apar topar okuldan ayrıldı - Son Dakika
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