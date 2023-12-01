İsrail'in Filistin'deki katliamlarına açıkca destek verdiğini belirten ABD'nin eski First Lady'si ve Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ders vermek için gittiği Columbia Üniversitesin'de büyük tepkiyle kaşrılaştı. Eski First Lady, apar topar okuldan ayrılmak zorunda kaldı.
Eski First Lady Hillary Clinton ders vermek için geldiği Columbia Üniversitesinde Gazze eylemiyle karşılaştı. Toplanan öğrenci grubu Clinton'a, "Hillary, Hillary, saklanamazsınız. Soykırımı destekliyorsunuz, yazıklar olsun sana" diye tepki gösterdi. Ders vermeye geldiği okuldan insanlık dersi alan Clinton hızlı adımlarla okuldan ayrıldı.
Eylem için toplanan öğrenci grubu Clinton'a tepki gösterdikten sonra Üniversiteye de tepki gösterdi. Öğrenci grubu, İsrail destekçisi birine kapılarını açmasından dolayı üniversite yönetimine de tepkilerini dile getirdi ve "Columbia'nın elleri kana bulanmış!" diye slogan attılar.
Son Dakika › Eğitim › Katliam destekçisi Hillary Clinton'a Filistin dersi! Apar topar okuldan ayrıldı - Son Dakika