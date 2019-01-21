Katliam Gibi Kaza: 17 Ölü, 15 Yaralı
1 saat önce
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsü ile petrol tankerinin çarpışması ve ardından çıkan yangın sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Pakistan
'ın Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsü ile petrol tankerinin çarpışması ve ardından çıkan yangın sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Hub bölgesinde, bir yolcu otobüsü ile petrol tankerinin çarpışması faciaya neden oldu. Kaza nedeniyle yolcu otobüsünün alev almasıyla 17 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, yaralılar da hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası çıkan yangınsa amatör kameraya yansıdı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:21 Kaynak: İHA
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