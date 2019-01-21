Son Dakika Haberleri: Katliam Gibi Kaza: 17 Ölü, 15 Yaralı

Katliam Gibi Kaza: 17 Ölü, 15 Yaralı

1 saat önce

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsü ile petrol tankerinin çarpışması ve ardından çıkan yangın sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsü ile petrol tankerinin çarpışması ve ardından çıkan yangın sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Hub bölgesinde, bir yolcu otobüsü ile petrol tankerinin çarpışması faciaya neden oldu. Kaza nedeniyle yolcu otobüsünün alev almasıyla 17 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, yaralılar da hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası çıkan yangınsa amatör kameraya yansıdı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:21 Kaynak: İHA

Pakistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, Hatay Belediye Başkanı'nın "Suriyeliler Hatay'da Aday Çıkarırsa Seçimi Kazanır" Sözlerine Yanıt Verdi Kerç Boğazı'nda İçinde Türklerin de Olduğu 2 Gemide Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ölü Var

Okul Harçlığını Çıkarmak İçin İşe Giden Kız Çocuğu Minibüsün Altında Can Verdi İzmir'de 17 Bin 400 Adet Cinsellik İlacı Ele Geçirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 21:05:40. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Katliam Gibi Kaza: 17 Ölü, 15 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]