Katliam gibi kazada hayatını kaybeden 3 kadının cenazesi alındı, yakınları gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Katliam gibi kazada hayatını kaybeden 3 kadının cenazesi alındı, yakınları gözyaşlarına boğuldu

22.07.2022 12:51
Katliam gibi kazada hayatını kaybeden 3 kadının cenazesi alındı, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Antalya'nın Finike ilçesinde dün gece yaşanan feci kazada hayatını kaybeden 3 kadının cenazesi, yakınları tarafından gözyaşları arasında Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Antalya'nın Finike ilçesinde dün gece yaşanan feci kazada hayatını kaybeden 3 kadının cenazesi, yakınları tarafından gözyaşları arasında Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Kaza, dün gece 22.00 sıralarında Finike ilçesi D 400 karayolu üzerinde Sahilkent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Turgut K. idaresindeki 07 AUU 244 plakalı otomobil, sahilden dönen ve yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadına çarptı. Feci kazada Fatma Keçekülah (63), Ayşe Aloğlu (75) ve Zekiye Kayabaş (64) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı haber alan yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğulurken, çarpmanın etkisiyle ön tarafı hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Turgut K. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Turgut K. tutuklandı.

Gece saatlerinde Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler, buradan kesin ölüm sebeplerinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu Müdürlüğüne getirildi. İşlemleri tamamlanan Ayşe Aloğlu, Fatma Keçekülah ve Zekiye Kayabaş'ın cenazesini teslim alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kazada hayatını kaybeden Fatma Keçekülah'ın cenazesinin Antalya'nın Elmalı ilçesinde, Ayşe Aloğlu ve Zekiye Kayabaş'ın cenazelerinin ise toprağa verilmek üzere İstanbul'da götürüleceği öğrenildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya Adli Tıp Kurumu, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Katliam gibi kazada hayatını kaybeden 3 kadının cenazesi alındı, yakınları gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Katliam gibi kazada hayatını kaybeden 3 kadının cenazesi alındı, yakınları gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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