Kazada hayatını kaybeden Fatma Keçekülah'ın cenazesinin Antalya'nın Elmalı ilçesinde, Ayşe Aloğlu ve Zekiye Kayabaş'ın cenazelerinin ise toprağa verilmek üzere İstanbul 'da götürüleceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaza, dün gece 22.00 sıralarında Finike ilçesi D 400 karayolu üzerinde Sahilkent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Turgut K. idaresindeki 07 AUU 244 plakalı otomobil, sahilden dönen ve yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadına çarptı. Feci kazada Fatma Keçekülah (63), Ayşe Aloğlu (75) ve Zekiye Kayabaş (64) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı haber alan yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğulurken, çarpmanın etkisiyle ön tarafı hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Turgut K. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Turgut K. tutuklandı.

Kaynak: İHA

Antalya Adli Tıp Kurumu, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Katliam gibi kazada hayatını kaybeden 3 kadının cenazesi alındı, yakınları gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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