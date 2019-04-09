Son Dakika Haberleri: Katliam Gibi Kazada Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi

Katliam Gibi Kazada Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi

56 dakika önce

Düzce TEM Otoyolunda İstanbul'a taziyeye gidenleri taşıyan minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi.

Katliam Gibi Kazada Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi, System.String[]
Düzce TEM Otoyolunda İstanbul'a taziyeye gidenleri taşıyan minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi. Düzce TEM Otoyolunda meydana gelen feci kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi. Kaza TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında gece yarısı meydana geldi. Alınan bilgilere göre Gaziantep'ten İstanbul istikametine giden Bedir Atız idaresinde ki 27 F 7992 plakalı minibüs, sol şeritte arıza nedeniyle duran Alişan Süngün idaresinde ki 06 BDP 329 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile hızı da fazla olan minibüs tır'ın altına girdi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kaza kırım ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslar ile Düzce ve Sakarya'daki hastanelere sevk ettiler. Kazada araçta sıkışan cesetler ise Düzce ve Sakarya itfaiye ekipleri tarafından 4 saat süren çalışmalarla çıkarıldı. Kazada minibüsün içinde bulanan aynı aileden Selma Atız, Kazım Atız, Miraç Atız, Deniz Atız, Hamşo Atız yaralandı, Sedat Atız, İsmail Atız, Abbas Atız, Hasan Erol, Mehmet Karadağlı hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Amzo Atız'da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza hakkında incelemenin sürdüğü öğrenildi.

(Selçuk Akyol/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:01 Kaynak: İHA

İstanbul, TEM Otoyolu, Düzce, Güncel
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