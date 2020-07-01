"Katliam" vurgusuna suç duyurusu - Son Dakika

"Katliam" vurgusuna suç duyurusu

Sivaslı eski il genel meclisi üyesi, Sivaslılara zarar verdiği gerekçesi ile "Sivas Katliamı" vurgusunu kullananlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sivaslı eski il genel meclisi üyesi, Sivaslılara zarar verdiği gerekçesi ile "Sivas Katliamı" vurgusunu kullananlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Sivas'ta AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı ve İl Genel Meclisi üyeliği yapan Murat Toraman, özellikle son günlerde bazı çevreler tarafından sıklıkla kullanılan "Sivas Katliamı" vurgusunun, ildeki kardeşlik ortamını zedelediği ve Sivas'ın imajına zarar verdiği gerekçesi ile Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçe ile başvuruda bulunup, "Sivas Katliamı" vurgusunda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.


Suç duyurusunda şu ifadelere yer verildi:


"1993 yılından bu yana herkesin ortak acısı olan, 37 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, Sivaslılar başta olmak üzere tüm dünyanın vicdanlarını yaralayan olay için bir Sivaslı olarak, belli bir kesimin, 'Sivas Katliamı' vurgusu yapmasından rahatsızlık duymaktayım. Sivas'ta alevi ve sünniler olmak üzere kardeşçe yaşamaktayız. Hiçbir alevi, sünni kardeşine, hiçbir sünni de alevi kardeşine yan gözle bakmamaktadır. Ben bir sünniyim. Bir çok alevi arkadaşım, dostum var. Beni ve benim gibi sünnileri, 1993 yılından bu yana alevi kardeşlerimizle karşı karşıya getirmeye çalışanlara biz Sivaslılar olarak bu güne kadar fırsat vermedik. Vermeyeceğiz. Biz Sivaslılar olarak kültürel farklılıklarımızı zenginlik olarak sayan, barış içerisinde, kardeşlik ve dostluk içerisinde yaşayan insanlarız. 1993 yılında yaşanan ve Sivaslılarla, Sivasla asla alakası olmadığına inandığımız Madımak Olayı'nın, 27 yıldır belirli bir kesim tarafından Sivas'a maal edilmesini şiddetle reddediyorum. Böyle üzücü olayı Sivaslılar olarak tasvip etmemiz asla mümkün değildir. Bu üzücü olayın şüphesiz en büyük mağduru bu yaşanan olayda hayatını kaybeden insanlar ve onların aileleridir. Ama en az bu aileler kadar 27 yıldır biz Sivaslılarda bu olayda mağdur edilmekteyiz. Yıllarca 'yananlardan mısın, yakanlardan mısın' sorusuna, Sivaslılar muhatap olmuşlardır. Hala bizleri buna maruz bırakmaya çalışan bir kesim de vardır. Onlar anlamalıdır ki bizler kapısını gönlünü sonuna kadar insanlara açan Sivaslılarız. Bu vesile ile tekrar hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerim. Geride kalanların ve ülkemizin tekrar başı sağ olsun. Yaşanan bu acı, hem bizim, hem Sivasımızın, hem de insanlığın ortak acısıdır. Bir Sivaslı olarak istiyorum ki bu acı artık suistimal edilmesin. Bu yarayı birileri kaşımaya çalışmasın. Kaşımasın.Biz Sivaslılar olarak 7'den 77'ye bu konuya çok duyarlıyız, hassasız ve dönem dönem yapılmaya çalışılanın farkındayız. Ortak acımızı istismar etmek isteyen kişilere bilinmelidir ki Sivaslılar olarak fırsat vermeyiz. 1993 yılında yaşanan acı olayın bana göre Sivas ismi ile yan yana anılması bile zuldür. Olayın gerçekleştiği yer olan Madımak Oteli, olayı anmak ve anımsamak isteyenler için yeterli olmalıdır. "Sivas Olayı" bile demeye gönlüm razı değildir. Kaldı ki bu yaşanan üzücü olay için "Sivas Katliamı" denmesini isteyenler veya özellikle bu ifadeyi kullananlar da yok değildir. Bir Sivaslı olarak, bir Sivas aşığı olarak, bir sünni olarak, alevilerle kardeşçe yaşayan bir vatandaş olarak, olaylarla hiç bir alakası olmadığı halde suçsuz yere aylarca mahkum edilen bir dedenin torunu olarak, bu olayın acısını iliklerine kadar yaşamış biri olarak, 1993'de yaşanan olaylar için "Sivas Katliamı" ifadesini kullanan kişi veya kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyor ve cezalandırılmasını istiyorum."


Öte yandan olaylar sırasında hayatını kaybedenlerin yakınları, basın açıklamasında "Sivas katliamı" ifadesini kullanmadığı için Sivas Valisi Salih Ayhan hakkında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. - SİVAS

Sivas, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 'Katliam' vurgusuna suç duyurusu - Son Dakika

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