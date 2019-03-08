Son Dakika Haberleri: Katliam Yapan Saldırgan Tutuklandı

Katliam Yapan Saldırgan Tutuklandı

1 saat önce

Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan saldırgan Şinası Gürkan çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Katliam Yapan Saldırgan Tutuklandı, System.String[]
Serpil KIRKESER/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan saldırgan Şinası Gürkan çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Gürkan'ın kardeşi ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. 

Başakşehir ve Esenyurt'ta 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de yaralayan saldırgan Şinası Gürkan ile olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkartıldı. Çelik yelek giydirilen Şinasi Gürkan ile 4 kişi zıhrlı araca bindirilerek Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü. 

Şinası Gürkan ve 4 kişi savcıya ifade verdi. Cumhuriyet savcısı, Şinasi Gürkan'ı tutuklama talebiyle, kardeşi olan şüpheliyi ise adli kontrol şartı uygulanması talebiyle mahkemeye sevk etti. 3 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı. Mahkeme de "kasten öldürme" suçundan Şinasi Gürkan'ın tutuklanmasına karar verdi. Kardeşi ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüpheli Şinasi Gürkan'ın savcılık ve hakimlik ifadesinde cinayetleri işlediğini kabul ettiği başka birşey söylemediği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:34 Kaynak: DHA

Başakşehir, Esenyurt, DHA, Güncel
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