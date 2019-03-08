Son Dakika Haberleri: Katliam Yapan Saldırgan Zırhlı Araçla Adliyeye Sevkedildi  (1)

Katliam Yapan Saldırgan Zırhlı Araçla Adliyeye Sevkedildi  (1)

46 dakika önce

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA - İSTANBUL'da 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan saldırgan Şinası Gürkan zırhlı araçla adliyeye sevkedildi.

Katliam Yapan Saldırgan Zırhlı Araçla Adliyeye Sevkedildi  (1), System.String[]
Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA - İSTANBUL'da 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan saldırgan Şinası Gürkan zırhlı araçla adliyeye sevkedildi.

Başakşehir ve Esenyurt'ta 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de yaralayan saldırgan Şinası Gürkan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gürkan, zırhlı araçla adliyeye sevkedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:35 Kaynak: DHA

Esenyurt, DHA, İstanbul, Güncel
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