Katliam Yapan Saldırgan Zırhlı Araçla Adliyeye Sevkedildi

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Balıkesir'de Yolcu Otobüsü ile Kamyon Çarpıştı: 2 Ölü, 7 Yaralı

Eşeğin Sütünü de Sütünden Elde Ettiği Sabunları da Satıyor