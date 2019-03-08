Katliam Yapan Saldırgan Zırhlı Araçla Adliyeye Sevk Edildi (Görüntünün Tamamı)
1 saat önce
İstanbul'da 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan saldırgan Şinası Gürkan zırhlı araçla adliyeye sevkedildi.
İstanbul
'da 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan saldırgan Şinası Gürkan zırhlı araçla adliyeye sevkedildi. Başakşehir
ve Esenyurt
'ta 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de yaralayan saldırgan Şinası Gürkan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Cinayetleri işleyen Gürkan ve olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi sabah saatlerinde Gayrettepe
Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkartıldı.
Çelik yelek giydirilen Şinasi Gürkan zıhrlı araca bindirildi. 5 kişi Büyükçekmece
Adliyesi'ne götürüldü. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:25 Kaynak: DHA
Katliam Yapan Saldırgan Zırhlı Araçla Adliyeye Sevk Edildi
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