Son Dakika Haberleri: Katliam Yapan Saldırgana Tutuklama Talebi

Katliam Yapan Saldırgana Tutuklama Talebi

7 dakika önce

İSTANBUL'da 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan saldırgan Şinasi Gürkan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Katliam Yapan Saldırgana Tutuklama Talebi, System.String[]
İSTANBUL'da  4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan saldırgan Şinasi Gürkan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Gürkan'ın kardeşi adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Başakşehir ve Esenyurt'ta 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de yaralayan saldırgan Şinasi Gürkan ile olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkartıldı.  Çelik yelek giydirilen Şinasi Gürkan ile 4 kişi zırhlı  araca bindirilerek Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü. Gürkan ve 4 kişi savcıya ifade verdi. Cumhuriyet savcısı, Şinasi Gürkan'ı tutuklama talebiyle, kardeşi olan şüpheliyi ise adli kontrol şartı uygulanması talebiyle mahkemeye sevk etti. 3 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı. Şüpheli Şinasi Gürkan'ın savcılık ifadesinde cinayetleri işlediğini kabul ettiği, başka bir şey söylemediği öğrenildi. 

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-Adliyeye sevkleri - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:46 Kaynak: DHA

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