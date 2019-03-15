Son Dakika Haberleri: Katliama Ankara'dan İlk Tepki

Katliama Ankara'dan İlk Tepki

37 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yeni Zelanda'da camiye yönelik saldırıya ilişkin, "Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir" dedi.

Katliama Ankara'dan İlk Tepki, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yeni Zelanda'da camiye yönelik saldırıya ilişkin, "Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda Christchurch'te Nur Camisi'ne yapılan ırkçı ve faşist saldırıda onlarca kişi hunharca katledildi. Saldırıyı şiddetle kınıyor, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir. İslam ve Müslüman karşıtı İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık bu söylemlere karşı sesini yükseltmeli ve İslamofobik faşist terörizme dur demelidir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:16 Kaynak: İHA

Yeni Zelanda, İbrahim Kalın, Güncel
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