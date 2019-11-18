Son Dakika Haberleri: Katliama böyle geldi
Son Dakika Güncel Katliama böyle geldi - Son Dakika

Katliama böyle geldi

6 saat önce

PENDİK'te 3 kişiyi silahla vurarak öldüren saldırganın elinde pompalı tüfekle markete girişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Katliama böyle geldi, System.String[]

PENDİK'te 3 kişiyi silahla vurarak öldüren saldırganın elinde pompalı tüfekle markete girişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerindeki Yılmaz ailesine ait marketi cumartesi günü sabah saatlerinde basan Ahmet Önal, pompalı tüfekle dehşet saçtı. Marketteki Rabia Yılmaz'ı öldürdükten sonra marketin üst katında bulunan eve çıkarak Ahmet Yılmaz'ı ve Orhan Yılmaz'ı öldürdü. Saldırgan Ahmet Önal, öldürdüğü kişilerin yakınları tarafından linç edilmek istendi.

OLAY YERİNE GELİŞİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Tutuklanan saldırganın olay yerine gelişiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Siyah bir araçla marketin önüne gelen saldırgan daha sonra elindeki pompalı tüfekle markete giriyor. Kısa süre sonra çıkan saldırgan binaya yöneliyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran'da benzin zammı protestolarında 12 kişi hayatını kaybetti
Çocuklar ölü yılanla ip atlama oyunu oynadı Otogarda kavgayı ayırmak isteyen adam bıçaklanarak öldürüldü Osmaniye 4 aylık eşini kazakla boğdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 19:54:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Katliama böyle geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]