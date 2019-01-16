Son Dakika Haberleri: Katliamcı Arayanlar, Aynaya Baktığında Kendisini Görecektir"

Katliamcı Arayanlar, Aynaya Baktığında Kendisini Görecektir"

1 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Müslüman Türk milletinin, tarihinin hiçbir döneminde hiçbir topluluğa karşı soykırım ya da katliam yapmadığını belirterek, "Katliamcı ya da soykırımcı arayanlar, aynaya baktığında kendisini görecektir.

Katliamcı Arayanlar, Aynaya Baktığında Kendisini Görecektir
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Müslüman Türk milletinin, tarihinin hiçbir döneminde hiçbir topluluğa karşı soykırım ya da katliam yapmadığını belirterek, "Katliamcı ya da soykırımcı arayanlar, aynaya baktığında kendisini görecektir." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Türkiye'ye "Kürtlerin katledilmemesi şartı sunması"nın çok çirkin olduğunu belirten Mustafa Destici, "Müslüman Türk milleti, tarihinin hiçbir döneminde hiçbir topluluğa karşı soykırım ya da katliam yapmamıştır. Katliamcı ya da soykırımcı arayanlar, aynaya baktığında kendisini görecektir. Kürtler bizim kardeşimizdir, Müslüman unsurların tamamı kardeşimizdir." diye konuştu.

Destici, Türkiye'nin Kürtlere karşı böyle çirkin bir ithamla karşı karşıya bırakılması ve ABD tarafından tüm dünyaya sanki böyle bir hadise varmış gibi sunulmaya çalışılmasının kabul edilebilir bir şey olmadığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Eğer Türkiye bölgedeki Kürtlere karşı silahlı bir harekata girişirse, ekonomik olarak Türkiye'yi mahvederiz" şeklindeki ifadelerinin "çirkin bir saldırı" olduğunu dile getiren BBP Genel Başkanı Destici, şöyle devam etti:

"Buna Türkiye'nin çok ciddi şekilde karşılık vermesi gerekmektedir. Elbette ki grup toplantısında bütün siyasi parti genel başkanları buna cevap vermiştir ama verilebilecek esas cevap, Türkiye'nin hiç beklemeden harekatlarını başlatmasıdır. Münbiç'ten başlayarak Fırat'ın doğusu, Sincar ve Kandil'e kadar bütün bölgeleri teröristlerden temizlemeli, bu şekilde ABD ve Trump'a da çok net cevap verilmelidir."

ABD'nin güvenli bölge teklifine değinen Destici, teklife karşı temkinli olunması, Türkiye'nin tampon bölgesini kendisinin oluşturması gerektiğini vurguladı.

Mustafa Destici, hafta sonu 7 bölgede 81 il ve bütün ilçe teşkilatlarının katılımıyla bölge toplantılarını gerçekleştireceklerini de söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:13 Kaynak: AA

Mustafa Destici, Politika
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