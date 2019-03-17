Katliamda Ölenler İçin Samsun'da Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için Samsun'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için Samsun'da gıyabi cenaze namazı kılındı.



Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırılarda 50 kişinin hayatını kaybetmesine bir tepki de Samsun'dan geldi. İlkadım ilçesi Site Camii önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Samsun Şubesi üyeleri, öğlen namazı sonrasında saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Kılınan cenaze namazının ardından basın açıklaması yapan AGD Samsun Şube Başkanı Şenol Altun, saldırıyı sert bir dille kınadı. Basın açıklamasından sonra hayatını kaybedenler için dua edildi. - SAMSUN

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