Katliamda Ölenler İçin Samsun'da Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
13 dakika önce
Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için Samsun'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için Samsun'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırılarda 50 kişinin hayatını kaybetmesine bir tepki de Samsun'dan geldi. İlkadım ilçesi Site Camii önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Samsun Şubesi üyeleri, öğlen namazı sonrasında saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Kılınan cenaze namazının ardından basın açıklaması yapan AGD Samsun Şube Başkanı Şenol Altun, saldırıyı sert bir dille kınadı. Basın açıklamasından sonra hayatını kaybedenler için dua edildi. - SAMSUN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:58 Kaynak: İHA
Yeni Zelanda'da Polis Şefi, "Gururlu Bir Müslümanım" Diyerek Gözyaşlarına Boğuldu
Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında Yaralanan Mustafa Boztaş'ın Çektiği Görüntüler Ortaya Çıktı
Bahçeli, İzmir'den Meydan Okudu: Ey Haçlılar Gelin de Sizi Kanınızda Boğalım
Ekrem İmamoğlu'nu Kızdıran Manşet: Yalan Haberlere Son Verin, Özür Dileyin