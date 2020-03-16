Katliâmın diğer adı Halepçe - Son Dakika
Son Dakika Güncel Katliâmın diğer adı Halepçe - Son Dakika

Katliâmın diğer adı Halepçe

22 dakika önce

Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şubesi, 16 Mart 1998 tarihinde Irak'ın kuzeyinde bulunan Halepçe'de yapılan katliamı unutmadı.

Katliâmın diğer adı Halepçe, System.String[]

Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şubesi, 16 Mart 1998 tarihinde Irak'ın kuzeyinde bulunan Halepçe'de yapılan katliamı unutmadı.


Yaşadığımız coğrafyanın her gün, bir acıyla, trajediyle hatırlanır olduğunu dile getiren Eğitim Bir-Sen Bursa 1 Nol'u Şube Başkanı Ramazan Acar, "En az yüzyıldır gün geçmiyor ki bir darbe, bir suikast, bir katliam, bir savaş, bir zulüm, bir göç yaşanmasın. Eşsiz zulümler, işkenceler, yıldırmalar, işgaller, katliamlar bu toprakların neredeyse kaderi olmuştur. 16 Mart da, Halepçe'de ümmete yapılan zalim, vahşi bir katliamla tarihte yerini almıştır. 32 yıl önce, Irak'ın kuzeyinde bulunan Halepçe'de zehirli gaz bombardımanıyla bir katliaa yapıldı. Saldırıda çoğu kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere yaklaşık 5 bin masum insan öldürüldü" dedi.


Bu katliamın Hama'da, Srebrenitsa'da, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Filistin'de, Halep'te olduğu gibi, zalimlerin insanlara, bilhassa Müslümanlara karşı ne kadar acımasız olduklarını gösterdiğini anlatan Acar, "Halepçe'de olanların bir benzeri Halep'te, Guta'da, idlib'de olmuştur, olmaktadır. Dün Halepçe'ye sağır ve seyirci kalan dünya, bugün Suriye'deki kimyasal bombalarla yapılanları da dahil, katliamları, sürgünleri, göçleri önleme noktasında hemen hiçbir ciddi irade de niyet de ortaya koymamıştır, koyamamaktadır. Hatta insan haklarını ayaklar altına alarak, hayata tutunmaya çalışan mülteciler, öldürmek dahil en ağır zulüm ve işkencelere tabi tutulmaktadır. Politik tutumları, zulüm ve katliama ortak olmak, destek vermektir" açıklamalarında bulundu.


Açık şekilde insanlık suçu olan bu katliamların hesabının sorulması gerektiğinin altını çizen ramazan Acar, "Hesap sorulamadığı için küresel emperyalist odaklar ve onlardan güç alan, cesaret bulan yerli iş birlikçileri, fütursuzca, ölçüsüz zulüm ve katliamlarına devam ediyor. Eğitim-Bir-Sen olarak, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da zalime karşı mazlumdan yana gösterdiğimiz duruş ve hassasiyetimiz azalmayacaktır. Başta terör, darbe ve savaşların sebep olduğu kitlesel haksızlıklar olmak üzere, hemen her hak ihlalini failleriyle birlikte, bütün dünyada en etkili zeminlerde gündeme getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz" diyerek sözlerini sonlandırdı. - BURSA

Eğitim Bir Sen, Bursa, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:31 Kaynak: İHA
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