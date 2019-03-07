Katliamın İzleri Gündüz Görüntülendi

Haber-Kamera: Ersan SAN/İstanbul DHAİstanbul'da bir yıl önce cezaevinden çıkan Şinasi Gürkan, 3 adreste 2'si öz oğlu olmak üzere 5 kişiyi öldürdü.

Haber-Kamera: Ersan SAN/İstanbul DHA



İstanbul'da bir yıl önce cezaevinden çıkan Şinasi Gürkan, 3 adreste 2'si öz oğlu olmak üzere 5 kişiyi öldürdü. Esenyurt ve Avcılar'da gerçekleşen olayın izleri gündüz görüntülendi.



Şinasi Gürkan, 3 adreste 2'si öz oğlu olmak üzere 5 kişiyi öldürüp, bir kişiyi ağır yaralayarak kayıplara karıştı. İki oğlu ile birlikte Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde yaşayan Gürkan dün gece ilk olarak Başakşehir, Şahintepe Mahallesi'nde bacanağının evine gitti. Bacanağı Alihan Tiz'i ve oğlu Erdal Tiz'i vurarak olay yerinden kaçtı. Erdal Tiz olay yerinde hayatını kaybederken, Bacanağı Alihan Tiz ise ağır yaralı olarak Kanunu Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürkan'ın bacanağını öldürdüğü Şahintepe'deki evde polis delil aradı. Şerit çekilerek kapatılan evin kapısının camının kırık olduğu görüldü. Burada yaşayan bir kişi Gürkan'ın dün saat 23.30 sıralarında buraya geldiğini ve bacanağını öldürdüğünü anlattı.



"MAHALLENİN ÇOCUKLARI, İYİ ÇOCUKLARDI"



Şinasi Gürkan'ın peşine düşen polis, Gürkan'ın 2 oğluyla yaşadığı Esenyurt'taki eve operasyon düzenledi. Özel Harekat Polislerinin desteğiyle eve giren ekipler, Gürkan'ın iki oğlu, Göksal Gürkan(21) ile Gökmen Gürkan(16)'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. İki çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Esenyurt'taki evde polis delil araması yaptı. Düzenlenen operasyon sırasında evin kapısının kırıldığı görüldü. Ayrıca kapının ekipler tarafından mühürlenmesi dikkat çekti. Burada yaşayan bir görgü tanığı öldürülen iki kardeşi tanıdıklarını belirterek, "Polisler geldi, içeriye giremediler. Özel Harekat Polislerini beklediler. Polisler daha sonra içeriye girdiler. Buraya çocuklarını çağırmış. Çocuklar gelince onları öldürmüş. Çocukları tanıyorduk. Mahallenin çocukları, iyi çocuklardı" dedi.



Görüntü Dökümü:



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-Esenyurt'taki evden gündüz çekilen görüntüler



-Mühürlenen ve kırılan kapı



-Sokaktan detay



-Görgü tanıkları ile röportaj



-Gürkan'ın Başakşehir'de bacanağını öldürdüğü ev



-Evin kırık camı



-Sokağa polis tarafından çekilen olay yeri şeridi



-Görgü tanığı ile röportaj



-Genel ve detaylar



07.03.2019 - Haber Kodu : 190307077

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