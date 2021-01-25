"Katma değer vergisi ve muhtasar beyannamelerin beyan ve bunlara ilişkin ödeme süreleri uzatıldı" - Son Dakika

"Katma değer vergisi ve muhtasar beyannamelerin beyan ve bunlara ilişkin ödeme süreleri uzatıldı"

25.01.2021 10:12

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, resmi Twitter hesabından yazılı açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, resmi Twitter hesabından yazılı açıklama yaptı. Bakan Elvan, "Mücbir sebep döneminde verilmesi gereken katma değer vergisi ve muhtasar beyannamelerin beyan ve bunlara ilişkin ödeme süreleri mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26'ncı günü sonuna kadar uzatıldı" dedi.

Bakan Elvan Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşımda şunları kaydetti:

"Korona virüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini bugün yayınladığımız tebliğ ile erteledik. Sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, lunapark faaliyetinde bulunan mükelleflerimizi 1 Aralık 2020 itibariyle mücbir sebep kapsamına aldık."

Bakan Elvan, sinema salonu, kahvehane gibi söz konusu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken katma değer vergisi ve muhtasar beyannamelerin beyan ve bunlara ilişkin ödeme süreleri mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26'ncı günü sonuna kadar uzatıldığını belirtti.

(Mustafa Cenik/İHA)

Maliye Bakanı, Lütfi Elvan, Twitter, Tebliğ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Katma değer vergisi ve muhtasar beyannamelerin beyan ve bunlara ilişkin ödeme süreleri uzatıldı' - Son Dakika


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