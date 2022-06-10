"Katma değeri yüksek olan ürünler üretemezseniz dünya ile rekabet edebilmeniz mümkün değil" - Son Dakika
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"Katma değeri yüksek olan ürünler üretemezseniz dünya ile rekabet edebilmeniz mümkün değil"

10.06.2022 12:37
"Katma değeri yüksek olan ürünler üretemezseniz dünya ile rekabet edebilmeniz mümkün değil"

Bir ülkenin en kalıcı sermayesinin beşeri sermayesi olduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Katma değeri yüksek olan ürünler üretemezseniz dünya ile rekabet edebilmeniz mümkün değil" diye konuştu.

Bir ülkenin en kalıcı sermayesinin beşeri sermayesi olduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Katma değeri yüksek olan ürünler üretemezseniz dünya ile rekabet edebilmeniz mümkün değil" diye konuştu.

Bursa'da düzenlenen 9. Science Expo Uzay Havacılık Festivaline katılan Bakan Özer, burada yaptığı açıklamada, "Bir ülkenin en kalıcı sermayesi beşeri sermayesidir. Bir ülkenin en kıymetli müesseseleri eğitimdir. Son 20 yılda eğitimde ciddi dönüşüm yaşandı. Vatandaşların eğitime erişimdeki tüm engeller kaldırıldı. Başörtüsü yasağından katsayıya kadar her engel rehabilite edilerek tüm çocukların eğitime kolay ulaşması sağlandı. Tabi ki yola yeni atılımlarla devam edeceğiz. Bu gibi etkinlikler akademik bilgilerini güçlendirirken, milli ve yerli üretimlerin de inşası için tüm desteği vereceğiz. Artık herkes çok rahat bilimle sanatla bir araya gelmektedir. Eğer siz katma değeri yüksek olan ürünler üretemezseniz dünya ile rekabet edebilmeniz mümkün değil. Bunun için bakanlık olarak temel ve orta öğretim de fikri mülkiyet konularına önem verdik. Artık çocuklarımız bunu bilerek eğitim alıyor. 3 sene önceye kadar 2.9 ürünün tescilini alırken, 2022 de bu sayı 7 bin 200 olmuştur. Gelecekte çok daha güçlü bir Türkiye'yi göreceğiz. Geleceği güzel bir ülke bırakacağız. Bu coğrafya çok önemli bir coğrafya" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan festivaldeki stantlar, bakan ve protokol üyeleri tarafından ziyaret edildi.

(Abdullah Çibir - Hakan Gönül-İHA)

Katma değeri yüksek olan ürünler üretemezseniz dünya ile rekabet edebilmeniz mümkün değil
Katma değeri yüksek olan ürünler üretemezseniz dünya ile rekabet edebilmeniz mümkün değil

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Katma değeri yüksek olan ürünler üretemezseniz dünya ile rekabet edebilmeniz mümkün değil' - Son Dakika

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