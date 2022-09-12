Nepal'in Başkenti Katmandu'da İndra Jatra Festivali Kutlanıyor - Son Dakika
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Nepal'in Başkenti Katmandu'da İndra Jatra Festivali Kutlanıyor

12.09.2022 13:29
Nepal'in Başkenti Katmandu'da İndra Jatra Festivali Kutlanıyor

KATMANDU, 12 Eylül (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da yağmur tanrısı İndra'yı onurlandırmak için düzenlenen İndra Jatra Festivali kutlamaları sürüyor.

KATMANDU, 12 Eylül (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da yağmur tanrısı İndra'yı onurlandırmak için düzenlenen İndra Jatra Festivali kutlamaları sürüyor. Sekiz gün süren festival, Katmandu Vadisi'nde kutlanan en büyük festivallerden biri.

Nepal'in Başkenti Katmandu'da İndra Jatra Festivali Kutlanıyor

Yaşayan Tanrı Bhairab, Nepal'in başkenti Katmandu'daki İndra Jatra Festivali'nde bir pencereden bakıyor, 9 Eylül 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'in Başkenti Katmandu'da İndra Jatra Festivali Kutlanıyor

Nepal'in başkenti Katmandu'daki İndra Jatra Festivali'nde Nepalli genç kızlar davul çalıyor, 9 Eylül 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal'in Başkenti Katmandu'da İndra Jatra Festivali Kutlanıyor

Nepal'in başkenti Katmandu'daki İndra Jatra Festivali'nde maskeli bir dansçı geleneksel bir dans sergiliyor, 9 Eylül 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepal'in Başkenti Katmandu'da İndra Jatra Festivali Kutlanıyor

Nepal'in başkenti Katmandu'daki İndra Jatra Festivali'nde inananlar Tanrı Bhairab'ın figürüne tapınırken görülüyor, 9 Eylül 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'in Başkenti Katmandu'da İndra Jatra Festivali Kutlanıyor

Nepal'in başkenti Katmandu'daki İndra Jatra Festivali'nde geleneksel fil dansı yapılıyor, 9 Eylül 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepal'in Başkenti Katmandu'da İndra Jatra Festivali Kutlanıyor

Nepal'in başkenti Katmandu'daki İndra Jatra Festivali'nde maskeli bir dansçı geleneksel bir dans sergiliyor, 9 Eylül 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Katmandu, 9 Eylül, Nepal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nepal'in Başkenti Katmandu'da İndra Jatra Festivali Kutlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nepal'in Başkenti Katmandu'da İndra Jatra Festivali Kutlanıyor - Son Dakika
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