KATMANDU, 12 Eylül (Xinhua) -- Nepal 'in başkenti Katmandu 'da yağmur tanrısı İndra'yı onurlandırmak için düzenlenen İndra Jatra Festivali kutlamaları sürüyor. Sekiz gün süren festival, Katmandu Vadisi'nde kutlanan en büyük festivallerden biri.

Kaynak: Xinhua

Katmandu, 9 Eylül, Nepal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nepal'in Başkenti Katmandu'da İndra Jatra Festivali Kutlanıyor - Son Dakika

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